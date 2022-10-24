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100 тыс. школьников подали заявки на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего»

Порядка 40 тыс. человек уже прошли вступительные испытания и приступили к обучению, остальные начнут занятия до 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Самые популярные языки программирования: Python, Java, C++, C#.

Обучение проводят крупные образовательные ИТ-организации – «Яндекс», «Фоксфорд», «Алгоритмика», университет «Иннополис», «», «Учи.ру» и др. Все они присоединились к реализации проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика». Запланированный показатель достигнут за полтора месяца. Сейчас Минцифры работает над увеличением количества мест для обучения.

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Подать заявление на обучение может сам школьник, его родители или законные представители. Для этого у них должна быть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуг». Записаться на курсы можно на «Госуслугах». После заполнения заявки школьнику нужно пройти вступительный тест.

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