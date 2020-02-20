Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Трансформация как сервис
Как разобраться в беспорядке с лицензиями на ПО

Спецпроекты

Решения SAS вновь в лидерах магического квадранта Gartner по Data Science и машинному обучению

Интеграция Бизнес-приложения

SAS, ведущий игрок на рынке бизнес-аналитики, был признан лидером Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learnings Platforms 2020. Это седьмой год подряд, когда SAS называют лидером квадранта по этому сегменту рынка.

Решение SAS Visual Data Mining and Machine Learning, которое было ключевым в наборе инструментов SAS, оцениваемых экспертами Gartner в ходе исследования, опередило предложения остальных претендентов по совокупности баллов в способности реализации и полноте видения.

Согласно отчету Gartner, SAS предлагает одну из лучших аналитических платформ, обеспечивающих операционализацию машинного обучения на корпоративном уровне. Платформа SAS отличается скоростью внедрения и высокой готовностью к использованию, а также широкими функциональными возможностями, поскольку включает в себя современные алгоритмы машинного обучения, инструменты текстовой аналитики, автоматизированные процессы подготовки данных, визуализации, оценки и развертывания моделей, управления моделями и контроля версий.

Интерактивные инструменты SAS Visual Data Mining and Machine Learning сочетают возможности интеллектуального анализа данных и машинного обучения со скоростью обработки в оперативной памяти. Работая на движке SAS Viya, решение поддерживает работу с моделями с открытым исходным кодом и подходит как для высококвалифицированных специалистов по математическому моделированию, так и для бизнес-пользователей.

Эксперты Gartner также высоко оценивают многолетнюю репутацию компании SAS и стремление к повышению практической пользы данных и аналитики для бизнеса клиентов. Решения SAS для машинного обучения и искусственного интеллекта поддерживают весь сложный процесс превращения сырых данных в рабочие идеи и решения, которые помогают организациям быстро и отлаженно достигать результатов.



Другие материалы рубрики

Российскому искусственному интеллекту нужно 244 млрд руб. Сбербанк готов дать 112 миллиардов

Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО

Россияне запускают по всему миру «ИБ как сервис» на базе Microsoft Azure

Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел

«Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров

ВТБ заплатит 15 миллиардов за доработку ПО на Java

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020

Умные игрушки: лучшие электронные роботы-конструкторы

7 идей подарков на 23 февраля: выбор ZOOM

Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020
Показать еще
Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе передачи данных?

Рост популярности «датаемких» решений требует быстрых протоколов передачи данных.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника