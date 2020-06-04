Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

SAS создает среду для эффективного изучения COVID-19

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Специалисты SAS создали Scientific Literature Search and Text Analysis, бесплатную среду с возможностями визуального текстового анализа, которая использует ИИ, машинное обучение, обработку естественного языка, лингвистические правила и сложные методы моделирования.

Научное сообщество постоянно ищет вакцину и наиболее эффективные методы лечения COVID-19. Ведущие исследовательские группы уже собрали и опубликовали в Open Research Dataset (CORD-19) более 50 тыс. статей на эти темы.

SAS дополняет CORD-19 моделями, разработанными лингвистами и экспертами в области здравоохранения и фармацевтики, используя SAS Visual Text Analytics и SAS Visual Data Mining and Machine Learning на платформе SAS Viya.

Исследователи могут в интерактивном режиме изучать материалы по разным темам, в том числе эффективность разных средств персональной защиты, социальное дистанцирование, способы заражения, методы лечения, мутации вируса и др. Модели также извлекают и визуализируют количественные данные, например, инкубационный период и число заражений COVID-19 от одного человека. Система позволяет визуализировать обобщенные количественные данные, быстро определять авторитетность источников и выполнять поиск по ключевым словам в оригинальном тексте.

«Новая среда для анализа научных текстов не имеет аналогов на рынке и обеспечивает интуитивно понятный и доступный способ поиска сложных взаимосвязей в разрозненных текстах. Это облачное решение бесплатно, и оно должно позволить исследовательскому сообществу быстрее справиться с кризисом COVID-19», – сказал Александр Жуков, руководитель департамента решений для здравоохранения SAS Россия/СНГ.

В рамках работы по противодействию COVID-19, которая включает в себя множество инициатив, SAS также выпустила COVID-19 Epidemiological Scenario Analysis – набор интерактивных аналитических моделей, созданный совместно с Кливлендской клиникой (Cleveland Clinic). Решение позволяет моделировать различные сценарии для предсказания последствий вируса, а также проводить оценку эффективности системы здравоохранения на региональном уровне.

Также напоминаем про наш ресурс COVID-19 Data Analytics Resources Hub, содержащий подробную информацию о том, что SAS предлагает для борьбы с пандемией.

Другие материалы рубрики

Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки

Ростех выпустил учебного робота для вузов и выложил исходники на Github

Андрей Фаерштейн, ИТ-директор «Русала», в интервью CNews — о смене ИТ-приоритетов из-за «удаленки»

Россияне создали систему тотального контроля за нарушителями масочного режима

Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами

«Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM

Самые бесполезные аксессуары для смартфонов и планшетов

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе