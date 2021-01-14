Спецпроекты

FDA внедрит ИИ-платформу SAS, чтобы регулировать рынок лекарственных средств США

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

FDA приобрело платформу SAS Viya. С ее помощью планируется повысить эффективность работы Центра по оценке и исследованию лекарственных средств США (CDER).

Сделка на рекордную сумму в 49,9 млн долларов, с одной стороны, стала продолжением почти сорокалетнего партнерства, а с другой – положила начало пятилетнему соглашению о комплексной закупке (BPA). Таким образом SAS примет непосредственное участие в реализации инициатив FDA в области цифровой трансформации.

FDA является давним клиентом SAS с большим и опытным сообществом пользователей и множеством критически важных приложений на базе технологий SAS. В ходе нового соглашения пройдет масштабное внедрение платформы SAS Viya, флагманского облачного решения компании, открывающего доступ к инструментам ИИ и машинного обучения. Первые проекты будут осуществляться с Центром по оценке и исследованию лекарственных средств (CDER) FDA, который помогает гарантировать, что предназначенные для людей лекарства безопасны и эффективны.

В рамках проектов бизнес-эксперты SAS выявят зоны для модернизации в работе CDER и в других направлениях деятельности FDA. Также в период партнерства с помощью решений SAS планируется: продвижение инициативы CDER по модернизации программ регулирования лекарственных средств. Обеспечение надзора за производством лекарств с помощью инструментов аналитики. Повышение эффективности работы CDER.

«Мир вступает в новую эру регулирования производства лекарственных средств. Мы горды, что FDA в этот период снова выбрала технологии SAS для такой жизненно важной задачи, как оценка качества, эффективности и безопасности лекарств в масштабах государства», – комментирует основатель и CEO SAS Джим Гуднайт.

Помимо FDA, SAS также сотрудничает с Министерством здравоохранения и социальных служб США (HHS). HHS широко использует программное обеспечение SAS в нескольких агентствах, включая Центры по контролю и профилактике заболеваний, Национальные институты здравоохранения и Центры обслуживания программ медицинской помощи. SAS используется в многочисленных приложениях для контроля заболеваний, безопасности продуктов питания и лекарств, борьбы с опиоидным кризисом, мошенничеством и злоупотреблением в здравоохранении, а также в других инициативах по управлению эффективностью работы медицинских организаций.



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