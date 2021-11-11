Navicon помог «Леруа Мерлен» создать инструменты self-service аналитики на базе Tableau

Системный интегратор и разработчик Navicon помог российскому подразделению одного из крупнейших европейских DIY-ритейлеров «Леруа Мерлен» разработать BI-инструменты на базе платформы Tableau. Комплексы дашбордов, в частности, помогают анализировать показатели товарооборота и запасы, выявлять лучшие практики каждой из точек и определить закономерности в покупках. У многих инструментов уже более 3000 пользователей.

Ранее компания уже использовала другие аналитические платформы, однако с изменением внутренних систем и core систем существующие отчеты стали либо неудобными, либо перестали работать. «Леруа Мерлен» потребовались новые аналитические инструменты для принятия решений на местах, которые позволили бы в том числе анализировать данные из нескольких систем.

«Мы нуждались не в табличках и макросах, а в графическом бизнес-анализе, в том числе для того, чтобы формировать в компании культуру работы с данными. Платформа Tableau позволила нам создать эффективные и удобные инструменты, которые являются не столько способом ad hoc анализа, сколько готовыми решениями для массового потребителя», — отметил директор по эффективности бизнеса в компании «Леруа Мерлен» Николай Павлов.

Одной из основных возможностей, полученных благодаря использованию Tableau, стал поиск потенциала в товарообороте. Соответствующий инструмент позволяет сравнивать товары по нескольким различным показателям и формировать выборку по всем магазинам. При этом пользователь может самостоятельно выбрать, с чем он хочет сравнить товар, чтобы определить для себя магазин-лидер. Инструмент также позволяет проанализировать разницу в количестве посетителей по гипермаркетам, определить, какие товары покупают чаще, и найти закономерности. Другими словами, он определяет показатель привлекательности и помогает выявить лучшие практики в разных магазинах.

За основными показателями товарооборота сотрудники «Леруа Мерлен» сейчас также следят в Tableau. Например, инструмент для анализа запасов насчитывает 3500 пользователей.

«В ходе проекта мы с командой Navicon часто выезжали в наши магазины для того, чтобы детальнее разобраться во всех анализируемых процессах. В результате удалось создать не просто отчетность, а разработать удобные и эффективные инструменты управления определенными показателями. В дальнейшем мы планируем предоставить пользователям больше возможностей к self-service и ad hoc анализу», — сказал Николай Павлов.