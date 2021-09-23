Студенты НИТУ «МИСиС» начинают изучать ПО Astra Linux

ГК Astra Linux, российский разработчик защищенных операционных систем и платформ виртуализации, и Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) «МИСиС», российский технический вуз, сообщают о подписании меморандума о партнерстве, в рамках которого студенты будут обучаться основам работы с ОС Astra Linux.

Сотрудничество предполагает внедрение в программу университета курса «Операционные системы и среды», в рамках которого студенты будут изучать ОС Astra Linux. Бакалавры Института информационных технологий и компьютерных наук НИТУ «МИСиС» получат навыки работы с Linux-подобной платформой, которые незаменимы для тех, кто в дальнейшем выберет работу по внедрению, сопровождению и разработке системного и прикладного программного обеспечения, совместимого с Linux. Чтобы занятия принесли аудитории максимум практической пользы, учебные классы вуза оснащены российской ОС.

Подписание соглашения о сотрудничестве — это логичное продолжение успешной кооперации вендора с университетом: весной 2021 г. для бакалавров НИТУ «МИСиС» прошло обучение по работе с ОС общего назначения Astra Linux Common Edition. По его итогам 96 студентам были выданы сертификаты «Администрирование операционной системы Astra Linux. Базовое администрирование». Учащиеся, получившие сертификаты в этом году, на конкурсной основе смогут претендовать на получение специальной стипендии от компании-разработчика.

«Сотрудничество ГК Astra Linux с НИТУ «МИСиС» началось достаточно давно и уже принесло ощутимую пользу. Наши эксперты разработали специализированные программы как для студентов, так и для преподавателей. Например, Андрей Широков и Сергей Громов, доценты кафедр инженерной кибернетики и автоматизированных систем управления НИТУ «МИСиС», прошли обучение по специальному курсу для преподавателей операционных систем семейства Astra Linux, что помогло им легко и эффективно внедрить новые решения и технологии в учебный процесс. В наших ближайших совместных планах — запуск обучения студентов в магистратуре и элективного школьного курса «Основы операционной системы Astra Linux», – отметил Федор Кирдяшов, директор департамента образования ГК Astra Linux.

«Обучение программным продуктам ГК Astra Linux повышает конкурентные преимущества ИТ-специалистов на рынке труда с учетом политики импортозамещения и отказа от использования программного обеспечения от зарубежных поставщиков, а также обязательного перевода государственных служб и учреждений на ПО, включенное в Единый реестр российских программ», – сказал Андрей Широков, доцент кафедры инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС».