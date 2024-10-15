«Круги Громова» представляют свое первое исследование российского рынка облачных платформ и сервисов

Проект «Круги Громова» представил первое собственное исследование российского рынка облачных платформ и сервисов – «Cloud Круг Громова 2024». В исследовании эксперты проанализировали ключевые тенденции и перспективы развития данного сегмента, рассмотрели основные отечественные платформы, провели их сравнительный анализ по функционалу и техническим характеристикам, а также дали практические рекомендации по внедрению облачных решений на предприятиях. Об этом CNews сообщили представители «Круги Громова».

Исследование посвящено анализу российского рынка облачных платформ и сервисов. В нем раскрываются ключевые понятия и термины, связанные с облачными технологиями, рассматриваются различные модели развертывания (публичное, частное и гибридное облако) и предоставления облачных услуг (IaaS, PaaS, SaaS).

Особое внимание уделяется концепции «клауд-нейтив» — подходу к разработке и эксплуатации приложений, изначально ориентированному на использование облачных технологий. Также в центре внимания авторов исследования оказался уровень зрелости российского бизнеса в отношении использования PaaS и SaaS-технологий и перспективы его повышения.

Еще одно направление, на котором фокусируется исследование, это формирование облачной стратегии для и способов миграции в облако. Одна из глав отчета посвящена тому, какие компоненты должен содержать план перехода в облако, какие этапы должны быть предусмотрены и как сформировать команду для реализации проекта по миграции на IaaS, PaaS, SaaS.

«Облачные сервисы — это один из наиболее динамично развивающихся и востребованных сегментов информационных технологий и рынка ЦОД в России. Не секрет, что облачные хранилища играют ключевую роль в современной ИТ-индустрии. Их важность обусловлена рядом существенных факторов: безопасность данных, доступность и надежность, а также экономическая эффективность. С учетом активного развития цифровизации и экспоненциального роста объемов данных можно с уверенностью прогнозировать дальнейшее увеличение спроса на отечественные облачные сервисы. Наше актуальное исследование посвящено детальному обзору существующих облачных хранилищ на российском рынке, анализу их функциональных возможностей и ключевых преимуществ. Я искренне надеюсь, что представленная информация будет полезна топ-менеджерам для принятия взвешенных стратегических решений и оптимизации информационной инфраструктуры компании», — сказал Сергей Громов, основатель проекта «Круги Громова».

В исследовании представлены подробные описания 11 российских облачных провайдеров, а также описана методика, по которой проводилась оценка облачных платформ, включающая техническое задание, проверку выполнения, анализ критериев и сравнительную оценку.

Ключевые блоки, по которым проводилась оценка: модели развертывания (поддержка публичного, частного и гибридного облака, возможности кастомизации и интеграции); вычислительные ресурсы (виртуальные машины, контейнеры, серверы, кластеры, балансировка нагрузки, автомасштабирование); хранение данных (облочное и объектное хранилище, базы данных, CDN, резервное копирование и восстановление); сеть и безопасность (виртуальные сети, подключения к ЦОД, брандмауэры, шифрование, контроль доступа, мониторинг безопасности); управление и DevOps (веб-консоль, API, CLI, IaC, CI/CD, мониторинг производительности, уведомления).

Особое внимание уделено описанию решений лидеров рынка, в том числе Selectel, Yandex Cloud, Vk Cloud. Для каждого российского продукта не только дано описание сервисов, но и выделены сильные и слабые стороны, а также приведена дорожная карта, которая отражает перспективы каждого решения. Полученные данные по всем параметрам сведены в общую таблицу, которая дает максимально наглядное представление о том, каковы особенности конкретных решений в сравнении с конкурентами. Такой формат позволяет предприятиям и организациям подобрать продукт, полностью соответствующий ожиданиям и потребностям – в том числе с прицелом на перспективу роста бизнеса и запросов пользователей.