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Циколенко Роман

СОБЫТИЯ


30.06.2026 МИФИ и GMCS будут вместе готовит ИТ-специалистов в области аналитики 1
29.06.2021 GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Циколенко Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 374 1
IBM - International Business Machines Corp 9677 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25191 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 449 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 662 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 701 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3759 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61042 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2006 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 64 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 1
Лашков Иван 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164574 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 273 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27024 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1254 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1486 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52998 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453641, в очереди разбора - 727668.
Создано именных указателей - 196902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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