GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM

GMCS, бизнес-партнер компании IBM, запустила в группе компаний «Аскона», производителе и ритейлере товаров для здорового сна, автоматизированную систему бюджетирования, анализа и прогнозирования на базе IBM Planning Analytics и IBM Cognos Analytics.

Цифровизация охватила следующие процессы «Асконы»: бюджетная кампания, прогнозирование продаж для розничных сетей и оптовых направлений, планирование производства с точностью до каждой товарной позиции (SKU), закупок и запасов. Кроме того, обеспечена возможность планового расчета себестоимости продукции исходя из текущих тарифных ставок.

В IBM Planning Analytics происходит сценарное моделирование бюджета с вариативностью принятия прогноза в зависимости от поставленных компанией целей. Финансовое моделирование настроено с учётом расчёта точки безубыточности по структурным единицам компании. В блоке прогнозирования реализованы сложные алгоритмы определения групп розничных салонов для планирования продаж.

«Сроки проведения бюджетной кампании сократились на 40% – это очень хороший показатель с учётом масштабов нашего бизнеса, сложности процессов и объемов операций. Но главное, мы не просто автоматизировали бюджетные процессы, а получили комплексную систему, позволяющую гибко прогнозировать и просчитывать различные сценарии достижения желаемого финансового результата с учётом целого ряда влияющих факторов», – сказал Иван Лашков, финансовый директор группы компаний «Аскона».

В блоке планирования отгрузок подготовлена база для реализации проекта по автозаказу. В будущем сотрудники компании «Аскона» смогут формировать отгрузки по торговым точкам в IBM Planning Analytics, которые будут автоматически передаваться в действующую учетную систему, что повысит скорость планирования поставок.

В настоящее время автоматизированная система бюджетирования, анализа и прогнозирования находится в промышленной эксплуатации.

«В процессе реализации произошла трансформация методологии управления проектом – мы перешли от Waterfal к Agile, благодаря чему появилась возможность оперативного и гибкого управления стратегией развития проекта. Среди результатов проекта следует отметить то, что для целей прогнозирования и оптимизации производства подготовлена база для развития предиктивной аналитики. Это открывает широкие возможности для оптимизации процессов производства и продаж, основываясь на предсказании изменений спроса на рынке и трендов потребления», – отметил Роман Циколенко, директор по развитию бизнеса, куратор проекта, GMCS.