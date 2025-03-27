Компания Advanced помогла AB InBev Efes перейти на платформу Optimacros для финансового планирования

Компания Advanced совместно с пивоваренной компанией AB InBev Efes реализовала проект по автоматизации процессов финансового планирования и анализа на платформе Optimacros. За пять месяцев были перенесены все модели финансового планирования из Anaplan, а также разработан дополнительный функционал. В AB InBev Efes создан Центр компетенций, на сегодняшний момент компания самостоятельно поддерживает и развивает решение. Проект обеспечил непрерывность критически важных бизнес-процессов.

В рамках проекта в AB InBev Efes был осуществлен перенос с платформы Anaplan в Optimacros 14 моделей для финансового планирования и анализа направлений производства, логистики, закупок и персонала, что объединило работу сотрудников центрального офиса и 11 производственных площадок. Была настроена интеграция с существующими системами-источниками данных. Также была разработана новая модель планирования и бюджетирования транспортных затрат, позволяющая осуществлять планирование с необходимым для бизнеса и ранее недоступным уровнем детализации.

До старта проекта команда AB InBev Efes активно изучала российский рынок решений в области интегрированного планирования. Среди основных критериев выбора были выделены: высокая производительность, поддержка расчетов с глубокой детализацией, возможность многопользовательской работы, логирование пользовательских действий, информационная безопасность, возможность поддержки системы собственными силами, интуитивно понятный современный интерфейс.

В 2023 г. усилиями Advanced был выполнен Proof-of-Сoncept проект по разработке модели планирования складских затрат, что позволило команде AB InBev Efes протестировать решение и убедиться в том, что платформа Optimacros соответствует всем функциональным требованиям и обладает необходимым потенциалом для дальнейшего масштабирования.

«В компании AB InBev Efes высокий уровень зрелости процессов. Перед нами стояла задача максимально бережно и бесшовно перенести критически важные функции на новую платформу, не нарушив работу финансового подразделения и обеспечив непрерывность бизнеса. Для реализации проекта мы привлекли большую команду, благодаря чему смогли не только осуществить плавный перенос существующих моделей, но и добавить новые, сформировав единый контур финансового планирования на платформе Optimacros», – сказал Федор Матвеев, генеральный директор Advanced.

Переход на новую платформу финансового планирования и анализа был реализован в несколько этапов. Сначала специалисты Advanced провели аудит работающих в Anaplan моделей. Оперативный перенос данных из Anaplan в Optimacros стал возможен благодаря специальному приложению А2О, которое разработали в Advanced. Оно позволило полностью автоматизировать перенос структуры моделей и частично адаптировать формулы, что существенно ускорило процесс. Далее была подготовлена пилотная версия переноса одной из моделей и после отработки всех несоответствий решение было масштабировано на остальные функциональные блоки, с которыми работает финансовое подразделение AB InBev Efes. К реализации проекта также активно привлекались ИТ-специалисты команды заказчика, был сформирован Центр компетенций, позволяющий осуществлять поддержку Optimacros силами AB InBev Efes. Проект был завершен в конце 2024 г.

Сейчас на платформе Optimacros более 100 пользователей осуществляют совместную работу над расчетом прогноза, бюджета и план-факт анализа затрат на производство и логистику, а также затрат на персонал. В дальнейшем планируется разработка модуля бюджетирования с нулевой базой (ZBB), запуск планирования второго плеча в транспортно-логистической модели, подключение функции закупок для совместного планирования, а также коммерческой функции в части учета коммерческих инвестиций.

«На наш взгляд, завершившийся проект отражает общий успех российского ИТ-рынка по импортозамещению. Компания с устоявшимися бизнес-процессами, которые являются лучшими мировыми практиками в своем роде, быстро и безболезненно переходят на отечественную платформу без потери качества. Технологии Optimacros и экспертиза Advanced позволили создать решение, которое не просто заместило предыдущую систему, но и предложило дополнительные возможности. AB InBev Efes рассматривает реализацию новых функциональных задач на платформе, которую планирует осуществить с участием созданного локального центра компетенций Optimacros. Мы благодарны партнерам за выбор нашей платформы и с самого начала проекта были убеждены, что его итог превзойдет ожидания», — отметил Максим Шилов, коммерческий директор «Оптимакрос».