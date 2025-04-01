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Цифровизация интегрированного бизнес-планирования: путь от продукта к экосистеме

Коммерческий директор «Оптимакрос» Максим Шилов станет спикером конференции «Цифровая трансформация 2025». В своем выступлении «Цифровизация интегрированного бизнес-планирования: путь от продукта к экосистеме» он расскажет, как компания «Оптимакрос» последовательно развивает не только собственную платформу для интегрированного бизнес-планирования Optimacros, но и другие компоненты экосистемы платформы:

  • OptiCycle – проектный подход внедрения платформы;
  • Обширную сеть партнеров-интеграторов, обладающих глубокой экспертизой в задачах автоматизации в различных индустриях;
  • «Оптимакрос.Практикум» — систему интерактивных онлайн-учебников для повышения навыков пользователей и моделеров, работающих в решениях на базе платформы;
  • OptiCare – подход, направленные на внедрение наилучших практик построения и эксплуатации моделей, сформированных на базе платформы;
  • Формирование локальных центров компетенций у клиентов, поддерживающих и развивающих модели на базе low-code, self-service платформы Optimacros.

Кроме того, Максим Шилов представит кейсы внедрения платформы для клиентов «Оптимакрос» из разных отраслей и расскажет о долгосрочных выгодах использования платформы, которая может внедряться постепенно по принципу «островковой автоматизации».

Подробнее об Optimacros и интегрированном бизнес-планировании можно будет узнать на конференции Optimacros Hub Moscow 2025, которая пройдет 22 апреля 2025 года в кластере «Ломоносов» МГУ.

Более 700 участников познакомятся с 12 практическими кейсами от ведущих компаний и смогут из первых уст узнать о реальных результатах внедрения платформы для автоматизации планирования, бюджетирования и бизнес-аналитики.

Подробная информация и регистрация доступны на сайте конференции.

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