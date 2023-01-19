В «Сколково» разработали технологическую карту решений для ритейла

Фонд «Сколково» при поддержке компании Axenix создал карту отечественных решений для цифровизации ритейла и индустрии FMCG. Карта поможет бизнесу ориентироваться в отраслевых ИТ-решениях, запрос на которые вырос в связи с уходом зарубежных вендоров ПО с российского рынка.

Более 500 технологических разработок распределены по девяти основным направлениям: каналы, цепочки поставок, коммерция, маркетинг, управление данными, профили и аналитика, поддержка бизнеса, технологическая платформа.

«Карта RetailTech разработана нашими аналитиками по результатам интервью с торговыми сетями и последующей аналитики ИТ-решений 3440 компаний-участников ˮСколково“, применимых в сфере ˮТорговля и производство товаров повседневного спроса”. После официального анонса карты российские вендоры смогут направить заявки на размещение, что позволит в результате отразить объективную ситуацию с ПО в данных сегментах», — сказал Константин Паршин, вице-президент фонда «Сколково».

Карта показывает, насколько востребованы инновационные идеи в ритейле и FMCG-индустрии. Об этом говорит и количество заявок на гранты «Сколково» для разработки ИТ-решений для этих сегментов. По словам Ольги Стреловой, директора центра компетенций Retail&FMCG «Сколково», в 2021 г. доля заявок стартапов на статус участника фонда в секторе ритейла составила 36% от общего числа запросов.

Наибольшее количество решений было представлено в направлениях «Коммерция, мерчандайзинг, промо, ценообразование» и автоматизация работы с персоналом. В 2022 г. на российском рынке были представлены разработки в следующих областях: охрана здоровья и труда, мониторинг и тестирование удаленных работников, тестирование психологического и физиологического состояния сотрудников, автоматизированные решения для детектирования искренности эмоций, решения для выстраивания программы лояльности на основе моделирования потребительского поведения.

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«Уход зарубежных вендоров подстегнул процесс импортозамещения ПО в ритейле и индустрии FMCG, начавшийся несколько лет назад. Новые вызовы стали дополнительным катализатором для перехода бизнеса на отечественные решения. При этом, безусловно, бизнес внимательно подходит к приобретению ПО, так как потраченные на неподходящее решение средства могут обернуться дополнительными издержками и рисками. Карта поможет аккумулировать все доступные на рынке решения вместе с базами знаний и может стать практичным инструментом для бизнеса», — отметил управляющий директор департамента «Продукты» Axenix Алексей Сидоров.

Собственные разработки Axenix — платформа интегрированного планирования In.Plan, а также другие продукты — вошли в карту сразу в нескольких категориях. Решение In.Plan разработано в России с учетом многолетнего международного опыта команды Axenix, и в декабре 2022 г. включено в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

Карта будет дополняться: разработчики могут подать заявку на внесение в карту своих решений для ритейла и FMCG или их продвижение на рынке. Для отраслевых компаний предусмотрена возможность заказать подбор технологий под конкретные задачи своего бизнеса.