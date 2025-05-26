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Топоров Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Axenix представляет систему управления сырьем для промышленности 1
04.10.2022 Российские наследники беглого западного ИТ-гиганта забрали к себе логистиков ушедшей из страны SAP 1
17.08.2022 «Акстим» разработала оптимизатор планирования для предприятий 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Топоров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 174 3
Accenture plc 685 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2056 1
SAP SE 5327 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 794 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 490 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5695 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11725 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6868 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5310 1
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QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2979 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4141 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7654 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12284 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1147 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3287 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1307 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 17 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 748 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1126 1
SAP Digital Supply Chain 2 1
Малькова Лариса 17 1
Диланян Вартан 16 1
Ильин Юрий 5 1
Уланов Сергей 2 1
Одинаева Ирина 7 1
Баринов Михаил 3 1
Киреев Сергей 6 1
Григорьева Мария 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2308 1
Германия - Федеративная Республика 12784 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 721 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2040 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 606 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4775 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7931 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7989 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2521 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2422 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7639 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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