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Топоров Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Топоров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 174 3
|Accenture plc 685 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2056 1
|SAP SE 5327 1
|Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 17 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 748 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1126 1
|SAP Digital Supply Chain 2 1
|Малькова Лариса 17 1
|Диланян Вартан 16 1
|Ильин Юрий 5 1
|Уланов Сергей 2 1
|Одинаева Ирина 7 1
|Баринов Михаил 3 1
|Киреев Сергей 6 1
|Григорьева Мария 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
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