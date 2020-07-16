«Техносерв Cloud» и Datapro усовершенствовали ИТ-инфраструктуру Digital Care

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» в сотрудничестве с оператором коммерческих ЦОДов Datapro включил в свое облако ИТ-компанию Digital Care.

Для размещения своей ИТ-инфраструктуры компания Digital Care выбрала «Виртуальную инфраструктуру» на базе платформы виртуализации VMware, которая располагается на вычислительных ресурсах «Техносерв Cloud». Также облачный провайдер предоставляет Digital Care доступ в интернет через резервные каналы связи. В случае перебоев или возникновения проблем с оборудованием информация транслируется с резервного маршрутизатора или хоста по запасному каналу связи. Заказчик может контролировать расходуемый трафик через личный кабинет.

Дата-центр Datapro уровня Tier III – одна из площадок размещения «Техносерв Cloud» – имеет полную сертификацию Uptime Institute, что означает высокий уровень отказоустойчивости системы. ЦОД такого уровня гарантирует круглосуточную бесперебойную работу в режиме 24х7х365. Для обеспечения дополнительной безопасности данных, размещенных в облаке, «Техносерв Cloud» подключил Digital Care услугу резервного копирования виртуальных машин и баз данных (Backup). Она гарантирует непрерывность работы бизнес-процессов компании, а в случае возникновения программных, аппаратных сбоев и чрезвычайных ситуаций, поможет минимизировать последствия.

«Мы ориентируемся на применение современных технологий и трендов в работе при решении бизнес-задач. Многие успешные компании используют облачные сервисы в своих организациях. С их помощью можно обеспечить дополнительную защиту данных, а также повысить отказоустойчивость систем, что важно для любого бизнеса. При выборе поставщика мы оценивали технические и финансовые параметры/ характеристики. Из всех вариантов предложение Datapro и "Техносерв Cloud" было наиболее интересным», − сказал Денис Никитин, руководитель ИТ-проектов компании Digital Care в России.

«Стремительно растет востребованность облачных технологий и сервисов. По данным опроса представителей малого и среднего бизнеса, 42% респондентов хотят перейти на облачные решения. На эту тенденцию влияют финансовые причины: благодаря облакам заказчики могут значительно уменьшить затраты на создание и техническую поддержку собственной ИТ-инфраструктуры. С каждым годом доверие бизнеса к облакам становится все больше», − сказал Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».

«Для эффективной работы компаний очень важно правильно выбрать технологическую площадку, которая станет надежной основой ИТ-инфраструктуры. ЦОД Datapro подтверждает свою надежность сертификацией Uptime Institute во всех трех категориях Design Documents, Constructed Facility и Operational Sustainability, а также многолетним успешным опытом работы», – сказал Алексей Солдатов, генеральный директор российского оператора коммерческих ЦОД Datapro.