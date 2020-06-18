Техносерв Cloud при участии DataPro включил в свое облако российский облачный PRM-продукт

Облачный провайдер Техносерв Cloud и оператор коммерческих ЦОДов DataPro объявили о предоставлении виртуальных мощностей для размещения сервиса PRMSaaS ИТ-компании «Сибител».

Для размещения системы PRM (Partner Relationship Management) SaaS компания «Сибител» выбрала виртуальную инфраструктуру Техносерв Cloud, развернутую на вычислительных мощностях, размещенных в дата-центре DataPro.

Отечественный продукт PRMSaaS – инновационное решение на рынке автоматизированных систем, с которым любая компания может наладить новые каналы продаж через партнеров или повысить продуктивность уже существующих. Сервис представляет собой универсальный набор облачного ПО для управления потоками партнерских продаж, подключения новых партнеров к сети с последующим обучением и контролем качества.

Виртуальная инфраструктура Техносерв Cloud предоставляется по сервисной модели IaaS, поэтому клиент может самостоятельно управлять вычислительными ресурсами. Кроме того, услуга позволяет осуществлять масштабируемое увеличение производительности системы без физического обновления оборудования.

При выборе провайдера представители компании «Сибител» обращали внимание на комплексный подход, соответствие техническим требованиям и отказоустойчивость системы. Виртуальный дата-центр используется заказчиком для размещения лаборатории, ИТ-мощностей и облачных ресурсов. ЦОД DataPro имеет необходимую сертификацию на соответствие уровню Tier III. Еще одно преимущество подключения к облачной инфраструктуре Техносерв Cloud − низкие цены на поддержку и обслуживание инфраструктуры.

«DataPro − современный дата-центр, который, сотрудничая с облачным провайдером Техносерв Cloud, оказывает клиентам качественный сервис. Это сотрудничество придает дополнительную динамику для развития компании. Сейчас в целом мы наблюдаем усовершенствование технологий провайдеров и ЦОД, идет унификация и построение гибридных процессов. Для нас было важно обеспечить качественное наращивание мощностей силами облачного провайдера. Поскольку PRMSaaS – облачная технология, при увеличении числа новых клиентов, растет и объем обрабатываемых в системе партнерских данных, которые необходимо кроме всего прочего еще и полностью резервировать как с помощью классических, так и облачных решений. Российский облачный провайдер Техносерв Cloud в полной мере выполнил все наши условия и требования», − отметил Солодин Александр, генеральный директор компании «Сибител».

«Наша задача – предоставить высокопроизводительные и безопасные вычислительные мощности для наших клиентов. Совместно с Техносерв Cloud мы стараемся выполнить все требования наших заказчиков при размещении в ЦОДе и в облаке. Высокий уровень надежности дата-центра DataPro подтверждается наличием сертификации Uptime Institute (UI) по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility. Поэтому наши клиенты могут осуществлять обслуживание ИТ-инфраструктуры без остановки работы ресурсов», − сказал Солдатов Алексей, генеральный директор DataPro.

«Мы рады приветствовать в нашем облачном дата-центре нового клиента. Высокая связность и доступность ресурсов, которая гарантирует размещение на инфраструктуре Техносерв Cloud, уверен, будут хорошей поддержкой для развития бизнеса, – отметил Михаил Блинов, руководитель компании Техносерв Cloud. – Для компаний с повышенными требованиями к защите персональных данных мы готовы предоставить Закрытый сегмент дата-центра, который имеет лицензии профильных ведомств и может обрабатывать данные 1 и 2 класса защищенности».

На данный момент около 3500 партнеров-пользователей системы PRMSaaS работают в сервисе, используя мощности DataPro. Система растет, а значит, сотрудничество DataPro и «Сибител» будет продолжаться.