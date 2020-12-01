«Техносерв Cloud» запустил виртуальный дата-центр для фирмы «Проконсим»

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и оператор коммерческих ЦОДов Datapro реализовали совместный проект по созданию виртуальной инфраструктуры для фирмы «Проконсим», одной из крупнейших российских оптовых компаний в сегменте трубопроводной арматуры.

Datapro совместно с «Техносерв Cloud» оказывают компании «Проконсим» услугу «Виртуальный дата-центр». На платформе облачного провайдера были развёрнуты ИТ-системы, к которым предоставляется защищенный удаленный доступ сотрудникам компании. Учитывая широкую филиальную сеть компании «Проконсим» и обширную географию их клиентов, облачная ИТ-инфраструктура стала оптимальным решением для дистрибьютора.

ЦОД Datapro, в котором размещается виртуальная инфраструктура, официально сертифицирован на соответствие уровню Tier III, что означает подтверждение его высокой надежности и безопасности. Кроме того, дата-центр отличает высокая сетевая связность: надежные резервированные каналы связи гарантируют неизменную доступность размещенных ресурсов.

«Активное развитие цифровизации – неотъемлемая часть современного бизнеса. На сегодняшний день наша компания имеет 16 подразделений по всей России, а ассортимент поставляемой продукции превышает 10 тыс. наименований. Для нас особенно важно обеспечение круглосуточного доступа сотрудников (независимо от часового пояса подразделения или удаленного/офисного режима работы сотрудника) к ERP-системе, быстродействие, а также повсеместная доступность размещенных ресурсов. Оптимальным решением стало облако «Техносерв Cloud», надежность которого поддерживается ЦОДом Datapro», – сказал Олег Дацковских, исполнительный директор ГК «Проконсим».

«Партнерство с «Техносерв Cloud» расширяет спектр оказываемых нами услуг: мы не только предоставляем услуги ЦОДа высокого уровня, но и предлагаем сервис IaaS. Мы стараемся не просто закрывать все текущие потребности наших заказчиков, а предвосхищать их планы по дальнейшему развитию», – отметил Алексей Солдатов, генеральный директор Datapro.

«Облачные технологии существенно снижают риски и повышают надежность хранения. Совместно с Datapro мы ведем постоянную работу по усовершенствованию услуг и запуску новых. Используя виртуальный дата-центр, наши клиенты получают целый ряд преимуществ: полную интеграцию с существующими ресурсами, простоту управления виртуальными машинами, гибкость конфигурации, высокую скорость обмена данными и существенную экономию по сравнению с эксплуатацией собственного оборудования», – сказал Михаил Блинов, руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud».