Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

Платформа Docsvision совместима с СУБД Tantor

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и «ДоксВижн» завершили серию тестов совместимости платформы Docsvision Linux Edition и СУБД Tantor в редакции Basic. Специалисты проверили корректность работы программного стека и убедились, что функционал его компонентов полностью доступен пользователям. Работоспособность и надежность комплексного решения официально подтверждена сертификатом, выданным в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Платформа Docsvision предназначена для создания решений по управлению документами и бизнес-процессами. С ее помощью можно создавать, согласовывать, подписывать и хранить документы, назначать сотрудникам задачи и контролировать их выполнение, разграничивать права доступа, протоколировать действия пользователей, настраивать решения без программирования и использовать открытый API для интеграции с другими системами.

«Сотрудничество «Группы Астра» и «ДоксВижн» началось несколько лет назад. Ранее мы подтвердили совместимость платформы Docsvision с ОС Astra Linux, и испытания ее работоспособности в связке с СУБД Tantor стали продолжением нашего взаимодействия. Коллаборация с коллегами важна и для нас, и для всего рынка: до недавнего времени для управления, структурирования и актуализации данных практически все использовали зарубежные СУБД, а сейчас промышленным и другим организациям нужны независимые технологии. СЭД работают не обособленно, а всегда в комплексе с СУБД и другим софтом, и важно сделать так, чтобы все они были совместимы. Применение Docsvision вместе с СУБД Tantor поможет многим заказчикам не только достигнуть целей в части импортозамещения, но и повысить эффективность бизнеса, выстроив эффективную работу на качественном отечественном стеке. Таким образом, наши клиенты получили доступ к полнофункциональной экосистеме, которая бесшовно и одновременно закроет вопросы в области бизнес-приложений и баз данных», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение
postgrespro

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Российские госкомпании по-прежнему закупают Photoshop на десятки миллионов. Импортозамещение софта Adobe провалено

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Взламывающий ПК эксплойт для браузера Chrome выставлен на продажу за $1 миллион

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Китайцы создали «пиратскую» копию GitHub. Репозитории воруют у подлинных разработчиков

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024