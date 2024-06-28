Платформа Docsvision совместима с СУБД Tantor

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и «ДоксВижн» завершили серию тестов совместимости платформы Docsvision Linux Edition и СУБД Tantor в редакции Basic. Специалисты проверили корректность работы программного стека и убедились, что функционал его компонентов полностью доступен пользователям. Работоспособность и надежность комплексного решения официально подтверждена сертификатом, выданным в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Платформа Docsvision предназначена для создания решений по управлению документами и бизнес-процессами. С ее помощью можно создавать, согласовывать, подписывать и хранить документы, назначать сотрудникам задачи и контролировать их выполнение, разграничивать права доступа, протоколировать действия пользователей, настраивать решения без программирования и использовать открытый API для интеграции с другими системами.

«Сотрудничество «Группы Астра» и «ДоксВижн» началось несколько лет назад. Ранее мы подтвердили совместимость платформы Docsvision с ОС Astra Linux, и испытания ее работоспособности в связке с СУБД Tantor стали продолжением нашего взаимодействия. Коллаборация с коллегами важна и для нас, и для всего рынка: до недавнего времени для управления, структурирования и актуализации данных практически все использовали зарубежные СУБД, а сейчас промышленным и другим организациям нужны независимые технологии. СЭД работают не обособленно, а всегда в комплексе с СУБД и другим софтом, и важно сделать так, чтобы все они были совместимы. Применение Docsvision вместе с СУБД Tantor поможет многим заказчикам не только достигнуть целей в части импортозамещения, но и повысить эффективность бизнеса, выстроив эффективную работу на качественном отечественном стеке. Таким образом, наши клиенты получили доступ к полнофункциональной экосистеме, которая бесшовно и одновременно закроет вопросы в области бизнес-приложений и баз данных», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».