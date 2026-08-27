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Docsvision Linux Edition

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.08.2026 Платформа Docsvision 6 совместима с «P7-Офис» 1
05.12.2024 Подтверждена совместимость платформы Docsvision и операционной системы «Ред ОС 8» 1
28.06.2024 Платформа Docsvision совместима с СУБД Tantor 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Docsvision Linux Edition и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1061 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 316 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3107 1
Ред Софт - Red Soft 1246 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5723 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13937 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25961 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12318 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28370 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2058 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1427 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 55 1
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Программный стек 252 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7244 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14013 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 485 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33613 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9540 1
GNU GNOME Cinnamon 19 1
Docsvision СЭД - ECM-система 250 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 281 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 409 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 273 1
Linux KDE Plasma 266 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1613 1
Huawei Mate - серия смартфонов 453 1
Пуцин Сергей 27 1
Яценко Вадим 105 1
Рустамов Рустам 548 1
Россия - РФ - Российская федерация 166888 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57914 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11784 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467587, в очереди разбора - 725463.
Создано именных указателей - 199978.
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