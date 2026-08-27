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Платформа Docsvision 6 совместима с «P7-Офис»

Компании «ДоксВижн» и «Р7» объявляют о совместимости новой версии СЭД/ECM-платформы Docsvision и «P7-Офис.Сервер документов». Новая интеграция расширяет возможности для создания комплексных ИТ-решений на полностью российском технологическом стеке. Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн».

Корректность совместной работы двух программных продуктов проверили в ходе испытаний в реальной тестовой среде. Тестирование включало такие сценарии, как просмотр текстовых файлов, электронных таблиц и презентаций из карточки документа в Docsvision, визуализация электронной подписи и конвертация файлов со штампом электронной подписи в формат PDF.

По итогам испытаний интеграция Docsvision версии 6.1 и «Р7-Офис». Сервер документов версии 2025.4.1.1604 признана работоспособной и рекомендована к использованию в промышленной эксплуатации.

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«Мы впервые реализовали интеграцию с продуктами «Р7» в Linux-версии Docsvision, выпущенной на рынок несколько лет назад. Сегодня ей на смену пришла кросс-платформенная Docsvision 6, которая работает как на Windows, так и на российских операционных системах. Однако мы стремимся к импортонезависимости продукта не только в части общесистемного ПО, но и всех сторонних компонентов. Это особенно важно для наших заказчиков, представляющих госсектор или владеющих объектами критической информационной инфраструктуры», – сказала Ольга Карачева, владелец продукта «ДоксВижн».

«Сотрудничество с Docsvision – это важный шаг в создании бесшовной экосистемы для российского бизнеса и госсектора. Мы видим высокий спрос на надежные инструменты совместной работы с документами в защищенном контуре, особенно в связке с мощными ECM-платформами. Уверены, что наше решение поможет заказчикам полностью заместить импортные компоненты и выстроить ИТ-инфраструктуру, соответствующую всем требованиям регуляторов, без потери функциональности и производительности», – сказал Олег Жигалов, технический директор «Р7».

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