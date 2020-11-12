«Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision

«Доксвижн» выпустила новую версию web-клиента. В 15 релизе существенно расширены функциональные возможности по настройке без программирования. Пользователи и администраторы СЭД оценят быстродействие работы системы: с одной стороны, настраивать и поддерживать работу системы стало проще, а с другой стороны, решены задачи по тому, как быстрее выполнять поручения и задания в системе. Также компания «Доксвижн» рекомендует использовать именно обновлённую 15 версию web-клиента при построении системы с СУБД PostgreSQL или Postgres Pro.

Web-клиент позволяет работать с документами и заданиями в системе Docsvision через интернет-браузер с любого устройства. Благодаря широкой функциональности и доступности, web-клиент используется в каждом проекте внедрения системы.

«Использование в качестве основного клиентского рабочего места web-клиента существенно повысило качество внедрений на базе платформы Docsvision. Так как «Диджитал Дизайн» специализируется на внедрениях функционально насыщенных высоконагруженных решений для крупных корпоративных заказчиков, то нам важна возможность реализовать практически любой кастомизированный интерфейс на все сущности платформы Docsvision – карточки, задания, дашборды, уведомления, отчеты и т.д. Поскольку инструменты Docsvision позволяют выполнить сложнейшую кастомизацию оперативно и с минимальными затратами, то мы не растягиваем сроки и бюджет проекта. Несомненный плюс, что пользовательский интерфейс web-клиента, даже на сложном кастомизированном UI, обладает высокой производительностью, не уступающей ни одной существующей системе. С использованием web-клиента существенно снизились затраты на поддержку клиентских рабочих мест в сложных гетерогенных ИТ-ландшафтах крупных корпораций, - сказал Дмитрий Арефьев, руководитель направления автоматизации бизнес-процессов в компании «Диджитал Дизайн». – В настоящее время все наши проекты мы рассматриваем только через призму использования web-клиента, и постоянное его улучшение и развитие вендором позволило перевести в веб не только классические делопроизводственные и архивные АРМы, но и непростые интерфейсы специализированных решений «Диджитал Дизайн», таких как управление рисками, автоматизация службы внутреннего аудита и т.д.».

С каждой новой версией интерфейс web-клиента упрощает работу пользователя. Теперь прямо в интерфейсе системы пользователи могут просмотреть документы, без промежуточного скачивания или использования сторонних программ. Просмотр, согласование, подписание и завершение – все происходит в одном окне. Дополнительно скорость и качество работы с системой повысились благодаря тому, что пользователи теперь самостоятельно в настройке своего профиля могут отмечать даты, когда они отсутствуют на работе, и назначить замещающих их лиц. Делопроизводители оценят функцию проверки уникальности документа, которая ранее не была доступна в web-клиенте. Данная функция отвечает за проверку уникальности регистрируемого документа и помогает избежать дублирования данных. Дополнительно реализована функциональность сканирования документов. Теперь документы можно напрямую загрузить прямо в карточку документа после сканирования без предварительного сохранения файлов в сторонних хранилищах.

Новый релиз web-клиента Docsvision, как и сама платформа, развивается в сторону low-code решения, то есть предоставляет администраторам системы возможность для настройки решения, а не его программирования. В обновленной версии сделаны доработки в конструкторе, которые ускорят работу по настройке электронных форм и внешнего вида системы. Например, появилась строка для поиска элементов управления в библиотеке, реализована возможность наследования для операции редактирования и настройки отображения разметки связанных карточек внутри разметок других карточек (например, согласуемый документ в задании на согласование).

«Обновленная версия web-клиента позволит создавать на платформе Docsvision web-приложения любой сложности и направленности: от классических СЭД до корпоративных порталов. Мы постарались сделать web-клиент еще более удобным и привлекательным для пользователей и администраторов, минимизировав рутинные или дублирующие операции. Этот релиз также отражает запросы наших партнеров», - сказал Сергей Пуцин, руководитель департамента развития продукта Docsvision.

Новый релиз web-клиента уже доступен для всех пользователей Docsvision с 30 октября 2020 г. Использовать новую версию модуля можно в рамках существующего пакета обновлений.