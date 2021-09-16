Компания Softline сможет автоматизировать документооборот клиентов с помощью платформы Docsvision

«ДокcВижн» по договору о стратегическом сотрудничестве предоставляет Softline права на продажу и внедрение платформы Docsvision и дополнительно маркетинговую, технологическую и методологическую поддержку, необходимую для внедрения у заказчиков. Система позволит Softline реализовывать проекты по цифровой трансформации для крупного и среднего бизнеса.

Softline – глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов, который помогает осуществить цифровую трансформацию и предоставляет услуги по информационной безопасности заказчикам из более чем 50 стран и более 95 городов по всему миру, является международным поставщиком решений для цифровой трансформации, облачных сервисов, информационной безопасности и сопутствующих решений, и услуг.

«Включение платформы Docsvision в продуктовую линейку компании позволит нам расширить объем услуг, которые мы предлагаем компаниям. Помимо традиционного спроса на юридически значимый обмен документами внутри одной организации и между компаниями мы видим спрос на перевод традиционных бумажных процессов в цифровой вид, например, автоматизация кадрового делопроизводства. Плюс растет интерес к оцифровке документов и организации долгосрочного хранения во внутренних системах. Платформа Docsvision отвечает заявленным бизнес-требованиям. Дополнительно она позволяет организовать удаленный доступ к документам через web-интерфейс, который к тому же может быть адаптирован под различные бизнес-роли», – сказала Полина Дуйкова, руководитель направления СЭД/ECM Softline.

Платформа Docsvision позволяет автоматизировать работу с документами в организации и выстроить сквозные бизнес-процессы, которые объединяют сотрудников из различных департаментов или территориально распределенных офисов. Дополнительно на ее основе можно организовать хранение электронных документов, встроив решение в общий ИТ-ландшафт организации.

«Платформа Docsvision изначально создавалась как инструмент автоматизации различных процессов, в том числе касающихся документооборота. Поэтому сегодня она позволяет поддержать курс компаний на цифровую трансформацию и как клей объединить сотрудников из разных департаментов в сквозной процесс. Также она накапливает данные о процессах, которые в дальнейшем заказчик может использовать для модернизации системы управления. Целевой сегмент заказчиков Docsvision – крупные и средние коммерческие организации. Партнерство с Softline поможет нам своевременно обеспечить потребности этих заказчиков», – сказал Сергей Пуцин, заместитель генерального директора компании «ДоксВижн».