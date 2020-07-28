«Доксвижн» представила модуль для интеграции Docsvision с SAP ERP

«Доксвижн» разработала модуль для интеграции платформы Docsvision и SAP ERP. Решение позволяет компаниям организовать хранение файлов транзакций SAP в архиве Docsvision, поддерживать бесшовный доступ к данным в едином интерфейсе учётной системы и отказаться от использования аналогичных импортных программных продуктов.

Модуль интеграции Docsvision с SAP ERP предназначен для организации электронного архива файлов транзакций SAP. Он поддерживает бесшовный доступ к файлам как из SAP, так и со стороны Docsvision. Для каждого файла поддерживаются механизмы версионности, поиска, генерации штрихкодов.

Дополнительно модуль интеграции Docsvision позволяет настраивать или менять структуру хранения файлов из интерфейса SAP ERP. Пользователи получают возможность для выбора места размещения документа в структуре папок и настраивать атрибуты бизнес-объектов SAP, которые будут передаваться в Docsvision вместе с файлом.

«На рынке сложилась практика организовывать хранение документов для SAP ERP в отдельном хранилище, построенном часто на базе иностранного ПО, например, Open Text. Наш новый модуль не только позволит сделать ещё один шаг в сторону импортозамещения, но и существенно сократить стоимость владения импортным ПО. Модуль интеграции уже успешно используется в первых проектах у наших клиентов», - сказал Сергей Пуцин, руководитель продуктового направления «Доксвижн».