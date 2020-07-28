Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Доксвижн» представила модуль для интеграции Docsvision с SAP ERP

Интеграция Бизнес-приложения Маркет
, Текст: Владимир Бахур

«Доксвижн» разработала модуль для интеграции платформы Docsvision и SAP ERP. Решение позволяет компаниям организовать хранение файлов транзакций SAP в архиве Docsvision, поддерживать бесшовный доступ к данным в едином интерфейсе учётной системы и отказаться от использования аналогичных импортных программных продуктов.

Модуль интеграции Docsvision с SAP ERP предназначен для организации электронного архива файлов транзакций SAP. Он поддерживает бесшовный доступ к файлам как из SAP, так и со стороны Docsvision. Для каждого файла поддерживаются механизмы версионности, поиска, генерации штрихкодов.

Дополнительно модуль интеграции Docsvision позволяет настраивать или менять структуру хранения файлов из интерфейса SAP ERP. Пользователи получают возможность для выбора места размещения документа в структуре папок и настраивать атрибуты бизнес-объектов SAP, которые будут передаваться в Docsvision вместе с файлом.

«На рынке сложилась практика организовывать хранение документов для SAP ERP в отдельном хранилище, построенном часто на базе иностранного ПО, например, Open Text. Наш новый модуль не только позволит сделать ещё один шаг в сторону импортозамещения, но и существенно сократить стоимость владения импортным ПО. Модуль интеграции уже успешно используется в первых проектах у наших клиентов», - сказал Сергей Пуцин, руководитель продуктового направления «Доксвижн».

Другие материалы рубрики

Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux

Разработчик софта, изгнанного из Реестра российского ПО, пошел войной на Минкомсвязи

Российский SAP уличили в незаконных валютных операциях на полмиллиарда

Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур»

В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями

Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Показать еще

Наука

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live