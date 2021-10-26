Arenadata выпустила новый продукт для масштабируемого полнотекстового поиска на базе Elasticsearch

Arenadata завершила финальное тестирование нового продукта на базе технологии Elasticsearch — Arenadata LogSearch 1.0. (ADLS). Это один из первых продуктов на российском рынке, который обеспечивает быстрый доступ к технологии Elasticsearch и возможность работать с ней в гетерогенной ИТ-инфраструктуре (bare-metal, clouds, multi-clouds).

Arenadata LogSearch — это масштабируемая отказоустойчивая система, предназначенная для анализа и полнотекстового поиска. Технология Elasticsearch была разработана для полнотекстового поиска на базе библиотеки Apache Lucene. Основной функциональной особенностью библиотеки является обеспечение масштабируемой и высокоскоростной индексации данных (создание объектов внутри базы данных, соответствующих определённым критериям поиска). Подобные системы особенно актуальны, когда необходим поиск по сложным запросам: поиск фраз, включающих разные части речи или поиск по географическим координатам.

Продукт Arenadata LogSearch можно будет использовать в двух направлениях: как масштабируемый полнотекстовый поисковый и аналитический движок, который позволяет хранить большие объёмы данных и осуществлять быстрый поиск и аналитику в условиях, максимально приближенных к реальному времени; как механизм для обеспечения работы приложений со сложными функциями и требованиями к поиску.

Основой продукта стал форк проекта Elasticsearch — свободная программная поисковая система OpenSearch. Arenadata стала первым партнёром OpenSearch в России (официальный статус компании, которая вносит свой вклад в развитие проекта).

Алексей Чернокур, менеджер по продукту Arenadata LogSearch, сказал: «Arenadata LogSearch будет полезен любой организации, которая заинтересована в анализе результатов своей деятельности и оптимизации принятых решений. Представленные в продукте технологии позволяют настраивать системы для анализа причинно-следственных связей определённых событий и обеспечения безопасности данных, а также для улучшения новых программных продуктов. В качестве базы для своего продукта мы выбрали зрелый и уже зарекомендовавший себя на рынке открытый проект OpenSearch. Этот дистрибутив включает в себя все наиболее важные сервисы, необходимые для полноценного использования технологии Elasticsearch».

Значимыми преимуществами Arenadata LogSearch являются нативная интеграция с другими компонентами платформы Arenadata EDP и встроенный универсальный оркестратор гибридного ИТ-ландшафта Arenadata Cluster Manager (ADCM). Предустановленная система управления позволяет автоматизировать процессы установки, настройки и обновления сервисов, а также существенно упрощает управление продуктом в разнородной ИТ-инфраструктуре: bare-metal, clouds и multi-clouds. Для поддержки пользователей продукта предусмотрена русскоязычная техническая поддержка в режиме 8/5 или 24/7.

В ближайших планах развития продукта — расширение функциональности, внедрение дополнительных механизмов для обеспечения информационной безопасности данных, развитие core-функциональности в части анализа метрик и обеспечение поддержки отечественных ОС.