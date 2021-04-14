Yandex.Cloud стала первым официальным облачным партнером Elasticsearch в России

Облачная платформа Yandex.Cloud и компания Elastic договорились о партнерстве. Yandex.Cloud первой в России начинает предоставлять доступ к Elasticsearch как к управляемому сервису в публичном облаке. Последние версии сервиса Elasticsearch уже доступны в трех вариантах подписки: Basic, Gold и Platinum. Как официальный партнер, Yandex.Cloud использует прямой доступ к технической поддержке Elasticsearch.

«Elasticsearch усиливает экосистему сервисов Yandex.Cloud для создания бизнес-решений на нашей платформе данных. Теперь в облаке возможно реализовать еще больше бизнес-сценариев, связанных с хранением, анализом и принятием решений на основе данных», — сказал Олег Коверзнев, операционный директор Yandex.Cloud

«Мы очень рады, что Yandex.Cloud присоединилась к нашей партнерской программе и теперь предоставляет доступ к Elasticsearch как к управляемому сервису. Клиенты Yandex.Cloud будут автоматически получать новые версии и функции Elasticsearch, и могут быть уверены в уровне безопасности и защищенности сервиса», — отметил Дуг Фарбер, вице-президент по международным каналам и альянсам компании Elastic.

Еlasticsearch — одна из самых популярных в мире программных поисковых систем, которую используют крупнейшие ИТ-компании, интернет-магазины, развлекательные сервисы. На основе Еlasticsearch разработчики цифровых продуктов создают собственные движки для поиска, аналитики и хранения всех типов данных. Применение Еlasticsearch позволяет улучшить пользовательский опыт: повысить стабильность и скорость работы, предлагать новые функции на основе анализа действий пользователя.

В отличие от классических систем управления базами данных, Elasticsearch автоматизирует обработку документов. Сервис позволяет работать с текстовыми, числовыми, географическими, а также структурированными и неструктурированными данными. Это упрощает работу пользователей и помогает ускорить внедрение бизнес-процессов на основе данных. Также Еlasticsearch предоставляет набор аналитических инструментов, с помощью которых можно получать информацию и принимать решения на основе журналов событий и метрик, повышать эффективность бизнес-процессов и операций в ИТ, сокращать время принятия решений, получать данные для разработки и информационной безопасности.

Elasticsearch хорошо подходит для проектов, которые должны стабильно работать при стремительном росте обращений к данным. Сервис позволяет в несколько кликов увеличить или уменьшить потребление облачных ресурсов при изменениях нагрузки.

На платформе Yandex.Cloud клиенты могут выбрать любой тип подписки на Elasticsearch: Basic, Gold и Platinum. В версии Basic клиенты получают доступ к трем основным сценариям: поиск, управление данными и безопасность. В Platinum набор расширяется до 10 и уже включает машинное обучение и интеграцию со сторонними провайдерами аутентификации и авторизации (SAML).