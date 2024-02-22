Подтверждена технологическая совместимость решения BoardMaps и операционной системы Astra Linux

«Группа Астра», разработчик системного и инфраструктурного ПО, и компания АО «Дэшборд Системс», специализирующаяся на автоматизации процессов корпоративного управления, сообщают об успешном завершении всех этапов тестирования на совместимость своих решений — программного продукта BoardMaps 3.0 и ОС Astra Linux Special Edition 1.7.4. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

BoardMaps 3.0 — новый продукт в линейке продуктов семейства BoardMaps, разработанный на основе открытого ПО и ориентированный для запуска в импортозамещенной среде, отвечающий актуальным вызовам цифровизации и безопасности корпоративной информации в России. Решение автоматизирует процессы корпоративного управления: планирование, подготовку, проведение и оформление заседаний коллегиальных органов управления от советов директоров до специализированных комитетов. Продукт позволяет принять участие в заседаниях, проголосовать по вопросам повестки, согласовать материалы и итоговые протоколы с заверением при помощи электронной подписи в том числе с мобильных приложений.

В ходе проведения работ по проверке совместимости были выполнены такие испытания, как функционирование ПО в среде ОС в рамках сценария проверки минимальной базовой функциональности и в условиях защищенной программной среды. По итогам тестирования эксперты сделали заключение, что все компоненты совместного решения работают в штатном режиме, и пользователям в полной мере доступны их функциональные возможности. BoardMaps 3.0 получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra. Стоит отметить, что проводилось тестирование контейнеризированного приложения, запускаемого в docker-образах. Продукт BoardMaps 3.0 один из первых прошел тестирование на совместимость в таком исполнении.

«Благодаря обширной экспертизе и фокусировании на задачах корпоративного управления в течение последних 12-ти лет продукт BoardMaps получил признание крупнейших компаний и холдинговых структур в разных отраслях экономики: финансовом секторе, нефтегазовом секторе, телекоме, ритейле, перерабатывающей и химической промышленности. Следуя актуальной повестке, требованиям регуляторов и законодательства, компания «Дэшборд Системс» выпустила новый продукт BoardMaps 3.0, отвечающий последним тенденциям российского ИТ-рынка. Логичным продолжением стала сертификация продукта на совместимость с лидирующей отечественной ОС Astra Linux. Мы благодарны команде из «Группы Астра» за предоставленную возможность сертифицировать свой продукт и за профессиональную поддержку на всех этапах проекта», — сказал Максим Сорокин, технический директор АО «Дэшборд Системс».

«Средства автоматизации работы коллегиальных органов управления становится все более востребованными нашими заказчиками. Благодаря программе Ready for Astra количество программных продуктов, пригодных к полноценному использованию с нашей операционной системой, постоянно увеличивается. В итоге клиент получает комплексное решение, обеспечивающее ИТ-безопасность, не тратя дополнительные ресурсы на поиск и настройку его отдельных компонентов. Корректная работа таких продуктов, как BoardMaps 3.0, в среде Astra Linux повышает удобство и безопасность обработки любых сведений, включая информацию ограниченного доступа», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

АО «Дэшборд Системс» — монопродуктовая компания, являющаяся вендором ПО BoardMaps, призванного помочь в цифровизации процессов корпоративного управления. Компания основана в 2011 г. в качестве резидента Инновационного Центра «Сколково». Имеет статус аккредитованной ИТ-компании, а поставляемые продукты включены реестр Минцифры. Начиная с 2013 г. продукт BoardMaps активно развивается на российском и международных рынках. К настоящему моменту портфель клиентов насчитывает более 100 крупнейших организаций России, ближнего и дальнего зарубежья. В основу разрабатываемых решений положен большой практический опыт основателя АО «Дэшборд Системс» в управлении крупнейшими российскими и международными бизнес-структурами. Особое внимание в развитии продукта уделяется удобству работы участников коллегиальных органов управления, что было отмечено получением престижной премии в области промышленного дизайна — Red Dot Design Award за планшетную версию продукта. Компания АО «Дэшборд Системс» оказывает весь спектр услуг, связанных с продуктом BoardMaps — от внедрения и обучения до технической поддержки. Выбранная концепция развития продукта, как единой «коробочной» версии для всех клиентов, позволяет вендору поставлять качественные новые версии решения, включающие лучшие практики корпоративного управления, и оказывать эффективную поддержку всем клиентам в едином лице.