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ACGM будет использовать Polymatica Dashboards при реализации BI-проектов

«Полиматика», российский разработчик высокопроизводительных аналитических решений, и компания ACGM, работающая в области финансового аутсорсинга и ИТ-консалтинга, заключили соглашение о партнерстве. Конструктор информационных панелей Polymatica Dashboards будет встраиваться в аналитические решения, которые внедряет ACGM.

Конструктор информационных панелей Polymatica Dashboards позволяет пользователю с любым уровнем ИТ-навыков самостоятельно создать интерактивный дашборд – визуализация результатов анализа становится простым и оперативным процессом. Полученные сводки содержат актуальные данные, дают возможность отлеживать динамику бизнес-процессов в режиме реального времени и принимать важные управленческие решения.

Разработчики «Полиматики» внесли в последнюю версию Polymatica Dashboards ряд важных доработок. В нем появились новые графики и инструмент «Помощник», который предложит пользователю несколько вариантов визуализации данных, оценив структуру датасета. Также конструктор теперь поддерживает новые источники данных и допускает использование Excel-шаблонов для формирования отчетов, благодаря чему последние будут соответствовать фирменному стилю компании.

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