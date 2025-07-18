Дмитрий Григоренко: цифровое госуправление – новый стандарт для регионов

Республика Бурятия подключилась к федеральной цифровой системе госуправления. В результате сегодня 100% федеральных поручений региона контролируются с помощью «Дашборда губернатора». Внедрение данной системы проверил заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко в ходе рабочей поездки в Улан-Удэ.

В режиме онлайн «Дашборд губернатора» позволяет контролировать исполнение бюджета, реализацию национальных проектов, в том числе строительство новых дорог, школ, больниц и других социально-значимых объектов. Система предоставляет актуальные данные по всем ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром. Это позволяет оперативно реагировать на возникающие сложности и при необходимости предотвращать возможные риски неисполнения государственных проектов.

На сегодняшний день к «Дашборду губернатора» подключены 43 региона. Планируется, что до конца этого года к системе присоединятся все субъекты России.

Дашборд разработан на базе государственной автоматизированной информационной системы «Управление», с помощью которой обеспечивается мониторинг деятельности Правительства, реализации нацпроектов, госпрограмм и достижения национальных целей развития страны. При этом каждый губернатор может настроить систему контроля конкретных проектов или задач, в реализации которых наиболее остро нуждается регион.

«Мы постепенно переходим к тому, чтобы госуправление работало на основе данных. На федеральном уровне такой подход уже доказал свою эффективность – исполнительская дисциплина органов власти при выполнении ключевых задач Правительства выросла в разы. Теперь с помощью "Дашборда губернатора" мы внедряем эту систему и в регионах. Бурятия одной из первых присоединилась к этому проекту, уже сегодня система здесь используется на постоянной основе», – сказал Дмитрий Григоренко.

«Зафиксированные на «Дашборде» данные и отчеты влияют на принятие дальнейших решений: где-то что-то подкорректировать, где-то что-то усилить и так далее. Поэтому здесь внутренняя дисциплина сразу подросла не только в реализации задач, но еще и в правильном оформлении решений», – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В рамках визита вице-премьер также оценил цифровые сервисы, внедряемые в Бурятии для повышения эффективности государственного управления и улучшения качества жизни граждан. В их числе – голосовой помощник «Улана». В режиме онлайн виртуальный ассистент на основе искусственного интеллекта помогает жителям региона записаться на приём в МФЦ или, наоборот, отменить запись, узнать о порядке получения водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН и других госуслуг. Голосовой помощник вдвое ускорил обработку обращений граждан.

В Бурятии также создана и успешно внедрена интеллектуальная транспортная система. Она позволяет управлять движением на дорогах: регулирует светофоры, следит за пробками и повышает безопасность дорожного движения. В частности, интеллектуальная транспортная система на 15% сократила пробки в Улан-Удэ. На сегодняшний день в городе также модернизирована работа 86 светофорных объектов, установлено 143 камеры видеонаблюдения, позволяющих отслеживать дорожную обстановку в реальном времени. А на автобусных остановках появились информационные табло, помогающие пассажирам ориентироваться в движении общественного транспорта.