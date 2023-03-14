Polymatica BI теперь доступна в облаке

Компания «Полиматика» (ГК Softline) в партнерстве с группой компаний Mont запустила облачную версию своей BI-системы. Решение Polymatica Dashboards вошло в набор сервисов Mont Office и размещено на платформе «Облакотека». Для каждой компании разворачивается отдельный инстанс, который полностью готов к работе. Продукт может заменить зарубежные аналитические решения. Об этом CNews сообщили представители компании «Полиматика».

Конструктор информационных панелей Polymatica Dashboards позволяет пользователю с любым уровнем ИТ-навыков визуализировать имеющиеся данные и использовать их для принятия решений. Продукт входит в реестр отечественного ПО.

Благодаря размещению в облаке заказчикам не нужно тратить ресурсы на подготовку и поддержку инфраструктуры. Для подключения к Polymatica Dashboards достаточно перейти по ссылке, что обеспечивает гибкий и удобный доступ к сервису. При создании интерактивных информационных панелей пользователи могут работать с большим набором готовых виджетов и инструментов: визуализировать данные в виде графиков, таблиц, индикаторов, использовать детализацию и переходы. Система открыта для создания собственных компонентов в HTML-редакторе и с помощью SDK. Решение позволяет задействовать несколько источников данных, поддерживает гибридное подключение и объединение датасетов.

Облачная версия BI-системы Polymatica предназначена для компаний небольшого размера, где потребность в визуализации данных и просмотре готовых дашбордов есть у относительно небольшого числа сотрудников: от 5 до 30. Первый уровень поддержки пользователям будет оказывать облачная интеграционная платформа «Облакотека». Есть бесплатный тестовый период.

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«Мы стремимся предоставлять рынку удобные, понятные и эффективные инструменты для анализа данных и принятия решений. Запуск облачной версии Polymatica Dashboards — важный для нас шаг: он демонстрирует зрелость продукта и возможность его самостоятельного освоения без участия вендора. Широкие возможности "коробочной" версии решают все основные задачи по визуализации данных, которые обычно стоят перед пользователями. Облачная версия Polymatica Dashboards будет особенно полезна для компаний из сегмента СМБ — как тех, кто ранее использовал решения вроде Power BI или Tableau, так и тех, кто ощутил потребность в аналитических инструментах только сейчас», — сказал Григорий Воротынцев, коммерческий директор компании «Полиматика» (ГК Softline).