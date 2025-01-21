Дмитрий Григоренко: российские регионы начали подключаться к федеральной цифровой системе госуправления

В 2025 г. все российские регионы подключатся к федеральной цифровой системе госуправления. Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко в ходе презентации «дашборда губернатора» в Нижнем Новгороде.

Нижегородская область стала первым субъектом Российской Федерации, где запущена в эксплуатацию цифровая аналитическая панель управления регионом (так называемый «дашборд губернатора»). До первого апреля дашборды планируется внедрить в управление 28 пилотными регионами, а до конца года – во все оставшиеся.

Аналитическая панель отображает данные из интегрированных государственных информационных систем, связанные с результатами деятельности региона, что позволяет повышать качество управленческих решений.

На «дашборде губернатора» представлены актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром: работа с федеральными поручениями и законодательными инициативами; исполнение федерального и регионального бюджетов; реализация национальных проектов; сведения о выполнении планов строительства в регионе (школ, больниц, детских садов и т.д.); работа с обращениями граждан; федеральные рейтинги и др.

Дашборд является частью цифровой системы госуправления, которая применяется на федеральном уровне. В частности она доказала свою эффективность при реализации Национальных проектов и государственных программ. В прошлом году к системе были подключены руководители федеральных министерств и ведомств. В 2025 г. началось подключение российских регионов.

«Задача системы дашбордов — это, во-первых, создание единого информационно пространства, в котором работают федеральные и региональные власти. А, во-вторых, повышение качества управленческих решений за счет цифровой системы, которая позволяет в режиме реального времени контролировать реализацию всех мероприятий и предотвращать риски их невыполнения», — заявил Дмитрий Григоренко.

Информационная панель позволяет главам регионов сформировать индивидуальный набор данных, дополнив их сведениями, отражающими специфику региона. Например, можно отфильтровать региональные субсидии, по которым есть риски возврата неосвоенных денег в бюджет.

«"Дашборд губернатора" — очень эффективный и полезный инструмент. В одном месте собрана самая важная информация, что позволяет принимать управленческие решения с учетом всех имеющихся данных, с учетом мнения жителей – то есть быстрее и точнее. Кроме того, проект делает значительно удобнее взаимодействие с федеральным центром: позволяет вести самоконтроль по федеральным и региональным поручениям, агрегирует информацию о межбюджетных отношениях, о финансировании нацпроектов. Мы со своей стороны активно работаем по наполнению дашборда, а также выстраиваем свою систему управления на основе данных», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В пилотный проект по внедрению в управление регионами цифровых панелей вошли Нижегородская область, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Курганская область, Курская область, Магаданская область, Оренбургская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Томская область, Тюменская область, Забайкальский край, Ярославская область, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО – Югра, Ямало-Ненецкий АО.

Прототип дашборда разработан на базе государственной аналитической автоматизированной системы «Управление», с помощью которой обеспечивается мониторинг деятельности Правительства, реализации нацпроектов, госпрограмм и достижения национальных целей развития страны. Цифровая панель интегрирована с системой электронного документооборота и содержит 15 разделов, которые включают 100 федеральных и 22 региональных показателя.