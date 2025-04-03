Дмитрий Григоренко: 28 российских регионов начали использовать «дашборд губернатора»

28 российских регионов завершили тестирование цифровой управленческой панели, так называемого «дашборда губернатора». С помощью данной системы Правительство предоставляет субъектам Российской Федерации информацию по ключевым направлениям деятельности каждого региона. Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

На «дашборде губернатора» представлены актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром: работа с федеральными поручениями и законодательными инициативами; исполнение федерального и регионального бюджетов; реализация национальных проектов; сведения о выполнении планов строительства в регионе (школ, больниц, детских садов и т. д.); федеральные рейтинги и др.

«Внедрение системы позволяет существенно повысить скорость и качество управленческих решений. Так на «дашборде губернатора» представлены актуальные данные по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром. Они едины как для губернаторов, так и для федеральных органов власти. Наша общая задача — это повышение качества жизни граждан. Единый подход к анализу информации, общие метрики на территории всей страны позволяют выстроить эффективное взаимодействие на всех уровнях, минимизировать ошибки из-за недостоверности или неточности данных», — сказал Дмитрий Григоренко.

«Дашборд губернатора» является частью цифровой системы госуправления, которая применяется на федеральном уровне. Одним из ключевых результатов подключения пилотных субъектов Российской Федерации к цифровой аналитической панели является устранение расхождений между региональными и федеральными источниками данных. Также завершена интеграция с системой электронного документооборота аппарата Правительства. Это дало регионам оперативный, прямой доступ к федеральным поручениям, статусу обращений в Правительство России, нормотворческой деятельности. В результате все данные, которые ранее были распределены по различным электронным системам, стали отображаться в одном окне с возможностью отслеживать показатели в режиме реального времени.

В пилотный проект по внедрению в управление регионами цифровых панелей вошли Нижегородская область, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Курганская область, Курская область, Магаданская область, Оренбургская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Томская область, Тюменская область, Забайкальский край, Ярославская область, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО – Югра, Ямало-Ненецкий АО. Планируется, что до конца года дашборды внедрят в управление остальные регионы.

Прототип дашборда разработан на базе государственной аналитической автоматизированной системы «Управление», с помощью которой обеспечивается мониторинг деятельности Правительства, реализации нацпроектов, госпрограмм и достижения национальных целей развития страны. При этом каждый губернатор может настроить систему контроля конкретных проектов или задач, в реализации которых наиболее остро нуждается регион.