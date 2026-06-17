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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чижов Иван

СОБЫТИЯ


17.06.2026 «Криптонит» создал новый способ оценки защищенности постквантовых криптосистем 1
25.03.2024 В России разработан криптографический механизм, способный выдерживать атаки квантовых компьютеров 1
28.08.2013 Setec представила ПАК «Тринити-Flash» для построения защищенных ИТ-инфраструктур 1
22.08.2013 «Ланит» воспользуется возможностями тонких клиентов Setec 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Чижов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 153 2
Setec - СиТек 31 2
ИКС 510 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2377 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 375 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 93 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13011 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2694 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16879 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2732 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12683 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1887 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4732 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6317 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14665 1
Стандартизация - Standardization 2320 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 677 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1181 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10529 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4969 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34162 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4290 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15331 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 375 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27953 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1557 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5056 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9106 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33032 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9238 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5805 1
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография - Постквантовое шифрование 56 1
Setec - Тринити АПМДЗ ПАК 9 2
Intel x86 - архитектура процессора 2133 1
Высоцкая Виктория 1 1
Зубов Евгений 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7289 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56964 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1071 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1624 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 7 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 582 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450549, в очереди разбора - 728420.
Создано именных указателей - 196227.
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