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ВЭБ.РФ объединила корпоративные коммуникации в приложении VK Teams

Корпорация развития ВЭБ.РФ перевела корпоративные коммуникации в VK Teams — защищенное приложение для совместной работы. Благодаря размещению решения на серверах компании сотрудники получили доступ к инструментам платформы VK WorkSpace: от общения в чатах и календаря до возможности проведения звонков и видеоконференций. Об этом CNews сообщили представители VK.

Мессенджером пользуются все сотрудники ВЭБ.РФ. В каналах и чатах приложения VK Teams корпорация информирует команды о мероприятиях, развивает тематические сообщества, оказывает техническую поддержку, а сотрудники — ведут проекты и поддерживают оперативную связь с коллегами. Среди других востребованных инструментов — возможность проводить голосовые звонки и планирование задач.

При выборе решения для корпоративных коммуникаций ВЭБ.РФ оценивала его соответствие требованиям информационной безопасности и уровень отказоустойчивости, а также удобство использования. Интуитивный интерфейс и понятная навигация VK Teams позволили компании бесшовно перейти на отечественное решение и быстро начать работу без остановки бизнес-процессов.

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«В первую очередь, для нас важны комфорт наших сотрудников и защищенность информации. Выбор VK Teams был обусловлен тем, что взаимодействие команд происходит в защищенном контуре с реализацией всех необходимых мер безопасности, в частности интеграцией с DLP системой. Кроме того, в мессенджере есть возможность автоматически добавлять и удалять новых сотрудников из системы, что обеспечивает сохранность информации, которой команды обмениваются в чатах», — сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Тимур Малин.

«ИТ-продукты, которые разрабатывает VK Tech, помогают компаниям из разных отраслей совершенствовать коммуникации внутри и объединять общение сотрудников в замкнутом и защищенном контуре. При выборе решения заказчикам важны надежность сервисов и их постоянное развитие, поэтому мы регулярно улучшаем функциональность наших платформ. Например, в августе мы выпустили большое обновление VK WorkSpace. Теперь в мессенджере доступны создание и систематизация папок, архивация и закрепление чатов, управление уведомлениями», —сказал управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.

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