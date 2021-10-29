Разделы

ИТ в банках
|

Приложение «СБПэй» для iOS стало доступно клиентам СКБ-банка

Приложение для оплаты товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей (СБП) – «СБПэй» – стало доступно клиентам СКБ-банка – владельцам iPhone. Они могут бесплатно скачать приложение в App Store.

«СБПэй» полностью соответствует всем современным стандартам безопасности. Надежность операций через приложение обеспечивается на стороне Банка России, НСПК и банков-участников СБП.

В «СБПэй» функциональность оплаты доступна с первого экрана. Благодаря удобному клиентскому пути пользователи могут заплатить за товары или услуги всего в несколько кликов. Кроме того, оно позволяет хранить несколько счетов разных банков для оплаты.

«В приложении применены новейшие технологии прямой токенизации банковского счета клиента, что делает его абсолютно безопасным для использования. Оно позволяет проводить операции оплаты товаров и услуг, напрямую списывая деньги с банковского счёта клиента», – отметил Виталий Копысов, директор по инновациям СКБ-банка.

«Ранее мы уже выпустили версию приложения для Android, сейчас оно доступно на iOS. Продавцам будет легче объяснять клиентам, как совершить оплату с помощью унифицированного приложения «СБПэй», чем разбираться в интерфейсах мобильных банков участников системы, которые также позволяют расплачиваться с помощью СБП. В свою очередь это сделает оплату с помощью СБП еще популярнее среди россиян», – сказал директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.

Планируется, что с 1 апреля 2022 г. все банки с универсальной лицензией, включая системно значимые предоставят своим клиентам возможность оплачивать товары и услуги с помощью «СБПэй».

НСПК будет выпускать новые версии приложения, расширяя его функциональность и возможности, чтобы «СБПэй» становился еще удобнее для потребителей и бизнеса.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры просит для ИТ-шников разрешения работать из офисов в дни локдауна

Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок

CNews FORUM 2021 пройдет в онлайн-формате. Регистрация

Банки обратились к ЦБ с просьбой отложить выдачу кредитов по биометрии

Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года»

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook

Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM

Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года

Показать еще

Наука

Найдено древнейшее средство невербального общения людей

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021