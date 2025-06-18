Wildberries запускает тестирование сервиса частных продаж между покупателями

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) открыла для части клиентов маркетплейса возможность продавать товары друг другу. Новый C2C-сервис (customer-to-customer) уже доступен пользователям на территории России через сайт и мобильное приложение Wildberries. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Пользователи смогут размещать объявления о продаже ранее купленных на Wildberries товаров и находить покупателей среди миллионов других клиентов платформы.

Все подобные товары будут представлены в отдельном разделе «Ресейл». Оплата за ресейл-позиции осуществляется отдельно от других привычных покупок на маркетплейсе. При этом доступна только 100% предоплата. После оформления заказа товар можно будет забрать из любого пункта выдачи заказов Wildberries.

В случае вопросов по товару покупатель может задать их прямо в карточке товара перед покупкой. А после получения посылки клиент может воспользоваться индивидуальным чатом для дальнейшей связи с продавцом.

Чтобы выставить товар на продажу, пользователь должен пройти верификацию для дополнительной защиты и прозрачности всех процессов — его уровень «WB Кошелька» должен быть максимальным. При выполнении этого условия в личном кабинете клиента Wildberries становится активной кнопка «Разместить объявление».

После этого открывается список товаров, ранее купленных на маркетплейсе, из которых можно выбрать позиции, подходящие под условия C2C-продаж.

Не допускаются к продаже крупногабаритные товары, техника, ювелирные изделия, фармацевтическая продукция, продукты питания, растения, алкоголь и товары 18+. Также есть ограничение по габаритам — 60×40×40 см. А стоимость товара может составлять от 50 до 25 тыс. руб.

При размещении объявления продавец указывает цену, описание, добавляет фотографии или видео, а также выбирает ближайший пункт выдачи, в который он сможет принести товар. После оформления заказа продавец приносит товары в выбранный ПВЗ, откуда они отправляются покупателю. Деньги зачисляются продавцу только после получения товара покупателем.

Тестирование сервиса пройдет в несколько этапов, где процент подключенных пользователей будет постепенно увеличиваться. По результатам сбора обратной связи от пользователей компания подготовит необходимые обновления, чтобы сделать сервис максимально комфортным для всех его участников.