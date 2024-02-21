Банковские карты тысяч россиян перестали приниматься в Wildberries. Оплатить товары невозможно. Кого это затронуло

В Wildberries пропала возможность оплаты товара при помощи карт MasterCard. При попытке привязать новую карту этой же платежной системы или использовать основную в другом профиле тоже возникает ошибка. Ранее маркетплейс уже несколько раз мешал россиянам пользоваться такими картами.

Принудительная экономия на покупках

Торговая площадка Wildberries перестала принимать к оплате банковские карты, подключенные к платежной системе MasterCard. Пользователи жалуются, что нет возможности ни купить товар, ни привязать новую карту этой платежной системы к своему или чужому профилю. Об этом сообщило издание РБК.

Также в некоторых случаях пользователи столкнулись с исчезновением ранее привязанных карт MasterCard из своего профиля. Подключить их обратно пока не представляется возможным.

MasterCard – это американская платежная система, которая десятилетиями присутствовала на российском рынке. В марте 2022 г. на фоне развернувшихся в тот период событий руководство системы приняло решение покинуть российский рынок, однако все без исключения карты MasterCard, выпущенные до этого момента российскими банками, продолжили работать. Банки подключили их к российской платежной системе и даже начали продлевать их сроки действия. К примеру, у некоторых сотрудников редакции CNews есть карты MasterCard, выпущенные Сбербанком, чьи первоначальные сроки действия истекли около года назад. При банк виртуально продлил их, что отразилось в приложении «Сбербанк Онлайн».

Бойкот или технический сбой

Наряду с MasterCard от России в марте 2022 г. отвернулась и другая американская платежная система – Visa, однако пользователи Wildberries к моменту выхода материала на отсутствие поддержки их маркетплейсом не жаловались. Представители Wildberries не раскрывают причину происходящего, но утверждают, что вопрос в процессе решения, и попутно призывают пользоваться только отечественными платежными системами.

«На данный момент по-прежнему есть возможность оплатить заказ на Wildlberries с помощью «WB Кошелька», картой «Мир», СБП или Sber Pay», – сообщили CNews представители Wildberries.

Однако факт сбой в компании все же подтвердили. «20 февраля (2024 г. – прим. CNews) в информационной системе Wildberries зафиксированы неудачные попытки клиентов по привязке карт Mastercard к личному кабинету или оплате онлайн», – сказали CNews в Wildberries.

К моменту выхода материала проблема с картами MasterCard на площадке сохранялась. «ИТ-специалисты компании делают все возможное, чтобы как можно скорее нормализовать работу с картами MasterCard», – заверили CNews представители маркетплейса.

Что-то знакомое

Возможность не бежать в отделение банка за срочным выпуском карты «Мир» россиянам, владеющим картам Visa и MasterCard, власти страны предоставили заранее, еще в 2014 г. Десять лет назад, весной 2014 г., обе платежные системы уже бойкотировали российский рынок, и тоже по геополитическим причинам (эти причины тогда вдвое обвалили курс рубля).

В ответ на действия западных платежных систем в России была создана «Национальная система платежных карт». Именно к ней российские банки подключили карты Visa и MasterСard после их повторного ухода весной 2022 г.

За последние несколько лет маркетплейс Wildberries неоднократно вводил собственные санкции против Visa и MasterCard, которые, правда, били вовсе не по многомиллиардным корпорациям, а по обычным россиянам.

Например, в октябре 2023 г. площадка без предупреждения ввела 3-процентную комиссию на оплату товаров, которая распространялась только на владельцев карт Visa и MasterCard. Возмущению пользователей не было предела, российские СМИ не прошли мимо и донесли информацию об этом до российских властей, следствием чего стала глубочайшая заинтересованность происходящим российской Генпрокуратуры.

Представителей Wildberries вызвали на разговор в Генпрокуратуру, после чего поборы с россиян были отменены. Этот случай стал вторым за последние годы – первую попытку взимать комиссию с платежей по Visa и MasterCard маркетплейс предпринял в августе 2021 г., но тогда ее размер не превышал 2%.