Сотрудники ВТБ переходят на отечественную операционную систему

«Группа Астра» сообщает о реализуемом банком ВТБ проекте перехода на операционную систему Astra Linux Special Edition. ВТБ – это системообразующий банк с масштабными инфраструктурой и штатом. Он играет важную роль в экономике всей страны, поэтому импортозамещение его информационных систем имеет ключевое значение. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«ВТБ приобрел бессрочные лицензии операционной системы Astra Linux у «Группы Астра» в рамках стратегического партнерства, заключенного банком и ИТ-компанией в июне 2023 г. в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мы рассчитываем, что до конца 2024 г. все сотрудники смогут полноценно использовать российскую операционную систему. Внедрение операционной системы происходит по итогам пилотного тестирования, продолжавшегося в течение 2023 г. Первые 3,5 тыс. сотрудников различных подразделений банка уже используют Astra Linux в качестве основной операционной системы. На рабочих местах еще более 30 тыс. сотрудников были проведены предварительные работы по установке российской операционной системы», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.

Надежность внедрения и использования операционной системы будет обеспечивать приобретенный пакет индивидуальной технической поддержки сроком на два года, в рамках действия которого банк будет получать все необходимые обновления и расширенные услуги сопровождения. В работе над проектом миграции на Astra Linux также участвуют эксперты компании «Астра Консалтинг», которые обладают глубокой экспертизой по всем продуктам вендора и опытом внедрения в инфраструктурах различного уровня сложности и масштаба.

«Работа ВТБ имеет ключевое значение для всей экономики. Это банк с масштабной инфраструктурой, где задействовано множество мультивендорных решений, которые нужно взаимоувязать и добиться бесперебойной работы на новой платформе. Наша основная задача — обеспечить корректное и безотказное функционирование ИТ-сервисов клиента, поэтому мы прилагаем все усилия к тому, чтобы инфраструктура была в полной мере подготовлена к миграции. При этом смена ОС всегда несет в себе определенные риски, и, чтобы свести их к минимуму и гарантировать непрерывность бизнес-процессов заказчика, мы в качестве резервного варианта оставили возможность работать в двух контурах: и обновленном, и предыдущем. Опыт работы над таким важным и сложным проектом как ВТБ очень ценен для всего рынка, поскольку это огромная экспертиза, на которую смогут опираться другие организации финансового сектора», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Астра консалтинг» входит в ПАО «Группа Астра» и специализируется на внедрении отечественных технологий, а также сопровождении заказчиков в ходе миграции и дальнейшей эксплуатации. Эксперты «Астра консалтинг» решают задачи импортозамещения и цифровизации крупных инфосистем «под ключ». В сферу их компетенции входят проектирование инфраструктуры на базе продуктов «Группы Астра» и других российских вендоров, доработка Open Source-решений под конкретные запросы, а также адаптации зарубежных продуктов для работы в обновленной среде. Отдельное важное направление работы компании – перевод текущих серверных и клиент-серверных приложений заказчиков в микросервисную архитектуру. Это позволяет значительно экономить ресурсы и вместе с тем обеспечивать масштабируемость и отказоустойчивость ИТ-систем.