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Белей Ольга

СОБЫТИЯ


06.07.2026 Создатель самого массового российского Linux потратит полмиллиарда на покупку российского «убийцы» Oracle 1
13.10.2022 Создатели Astra Linux купили российского разработчика СУБД на базе PostrgreSQL 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Белей Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 372 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 584 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 307 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 31 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2986 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13656 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12091 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12732 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 745 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 975 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2446 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 443 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 631 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 879 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12107 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28060 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35813 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25265 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33201 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 938 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24183 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4354 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 55 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 353 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 480 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1725 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 348 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 398 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1019 1
Linux OS 11437 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 346 1
Сивцев Илья 174 1
Яценко Карина 1 1
Яценко Вадим 100 1
Яценко Виктор 23 1
Израиль 2847 1
Россия - РФ - Российская федерация 164804 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47325 1
Африка - Африканский регион 3631 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57214 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11649 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3955 1
Аудит - аудиторский услуги 3395 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7014 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11461 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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