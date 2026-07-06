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Яценко Карина
СОБЫТИЯ
|06.07.2026
|Создатель самого массового российского Linux потратит полмиллиарда на покупку российского «убийцы» Oracle 1
|13.10.2022
|Создатели Astra Linux купили российского разработчика СУБД на базе PostrgreSQL 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Яценко Карина и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13939 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1524 1
|Белей Ольга 2 2
|Сивцев Илья 175 1
|Фролов Денис 74 1
|Яценко Вадим 105 1
|Гольдберг Михаил 2 1
|Яценко Виктор 22 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166934 2
|Израиль 2858 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47727 1
|Африка - Африканский регион 3645 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467820, в очереди разбора - 725285.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467820, в очереди разбора - 725285.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.