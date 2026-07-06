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Все категории 200060
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Яценко Карина

СОБЫТИЯ


06.07.2026 Создатель самого массового российского Linux потратит полмиллиарда на покупку российского «убийцы» Oracle 1
13.10.2022 Создатели Astra Linux купили российского разработчика СУБД на базе PostrgreSQL 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Яценко Карина и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3111 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 316 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 382 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 604 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 32 1
Снежный барс 1 1
Oracle Corporation 7088 1
БАРС Груп 579 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13939 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1524 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25976 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13187 2
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12900 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 768 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 988 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 637 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2518 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12241 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 889 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1538 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54174 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12322 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4422 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28376 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36394 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33620 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 960 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24522 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 409 2
Linux OS 11576 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1053 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1789 2
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 141 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 58 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 354 1
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 53 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 366 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 494 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 65 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1370 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 348 1
Белей Ольга 2 2
Сивцев Илья 175 1
Фролов Денис 74 1
Яценко Вадим 105 1
Гольдберг Михаил 2 1
Яценко Виктор 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 166934 2
Израиль 2858 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47727 1
Африка - Африканский регион 3645 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57928 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11712 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3113 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5129 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2914 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4039 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11788 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8099 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467820, в очереди разбора - 725285.
Создано именных указателей - 200060.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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