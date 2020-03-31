РЕД ОС и «Ассистент» предлагают решение для удаленной работы

«Ред софт» и «Сафиб» провели тестирование на совместимость обновленных версий своих продуктов. По итогам была подтверждена корректность работы серверной части системы удаленного мониторинга и управления «Ассистент» (производства «Сафиб») с российской операционной системой РЕД ОС (производства Ред софт). Ранее была подтверждена совместимость клиентской части продукта.

РЕД ОС — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Система удаленного мониторинга и управления «Ассистент» предназначена для организации безопасного удаленного доступа, управления и администрирования компьютерной техники и серверного оборудования внутри изолированной защищенной локальной сети или через сеть интернет. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 3173).

«В связи с переходом большинства организаций на удаленный режим работы, цифровой формат коммуникации становится все более и более востребованным. Сейчас важно как никогда предложить рынку эффективные решения, которые позволят сохранить привычный алгоритм трудовой деятельности. Система удалённого мониторинга «Ассистент» в среде операционной системы РЕД ОС уже успешно используется для организации удаленной работы в Министерстве труда Оренбургской области и МФЦ Курской области», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора Ред софт.

«Министерство труда и занятости населения Оренбургской области осуществило переход на российскую операционную систему РЕД ОС в конце 2019 года. В кратчайшие сроки сотрудники министерства совместно со специалистами Ред софт и «Сафиб» развернули пробную систему на базе сервера РЕД ОС и системы удаленного мониторинга и управления «Ассистент», провели успешное тестирование внутри защищенного сегмента сети. Мы выражаем благодарность разработчикам за предоставление и настройку программного обеспечения, благодаря использованию которых удастся сократить простои сотрудников, а также предотвратить потерю качества работы при переходе на удаленный режим работы»,- отметил министр труда и занятости населения Оренбургской области Наиля Исхакова.

«Оценивая использование системы удаленного мониторинга и управления «АССИСТЕНТ» в среде РЕД ОС в МФЦ Курской области, необходимо подчеркнуть, что бизнес-процессы организации не пострадали. Нам удалось сохранить свою работоспособность в полном объеме», - сказал первый заместитель директора АУ КО «МФЦ» Роман Заугольников.

«В нынешних непростых условиях мы, как разработчик продукта для удаленного мониторинга, готовы предоставить решение, которое позволит не только сохранить эффективность работы, но и существенно сократит затраты на организацию «удаленки». Совместно с коллегами из Ред софт предлагаем использование «Ассистент» на операционной системе РЕД ОС на выгодных условиях», – отметил Виталий Панкратов, заместитель директора по управлению проектами «Сафиб».