Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198645
ИКТ 15327
Организации 11741
Ведомства 1510
Ассоциации 1106
Технологии 3585
Системы 27055
Персоны 86658
География 3111
Статьи 1578
Пресса 1317
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2822
Мероприятия 895

1С-МССофт MSSoft

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.07.2026 Совместное решение для распознавания документов Content AI и «1С-Мссофт.ру» упростит кадровые процессы 1
23.08.2022 В России появились профстандарты сайтостроителя и руководителя разработки ПО 1
28.03.2008 Антивирусный Петербург увлекся "коробками" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

1С-МССофт и организации, системы, технологии, персоны:

Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
Логоника 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5644 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Microsoft Corporation 25762 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
IBM - International Business Machines Corp 9697 1
Softline - Софтлайн 3735 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
9581 1
ESET - ESET Software 1161 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 430 1
Bitdefender 171 1
F-Secure 216 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 217 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Питерская группа связистов 441 1
PeterHost - Петерхост 19 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
Поликом Про 39 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 348 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13602 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1010 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10655 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22396 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5278 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13102 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7856 1
Оцифровка - Digitization 5180 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17977 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12211 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15418 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28223 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5498 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16965 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2259 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3233 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7917 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14240 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12825 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8623 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13690 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 1
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 276 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4840 1
Стандартизация - Standardization 2336 1
Оповещение и уведомление - Notification 5912 1
IBM DB2 396 1
Kaspersky Small Office Security - KSOS - Антивирусная служба 911 - Second Opinion Solution, SOS 28 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
Яндекс Agnitum Outpost 49 1
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 1
Демидов Михаил 134 1
Липинский Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19101 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19514 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14804 1
Турция - Турецкая республика 2618 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3338 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57576 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33684 2
Федеральный закон 78-ФЗ - О библиотечном деле 9 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1573 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5693 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6581 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12293 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4599 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27233 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 186 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5102 1
Webmaster - Вебмастер 137 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1123 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3071 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16021 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10859 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3858 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3300 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 642 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1887 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 219 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8612 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1476 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 648 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 738 1
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЦРПО ГАОУ ДПО - Московский центр развития профессионального образования 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще