В России появились профстандарты сайтостроителя и руководителя разработки ПО

Минтруд России утвердил профессиональные стандарты «Специалист по информационным ресурсам» и «Руководитель разработки программного обеспечения». В задачи первого включили создание, поддержку, наполнение и продвижение сайтов. Второй будет отвечать за организацию и управление процессами разработки ПО.



Два новых профстандарта

Минтруд России утвердил профессиональные стандарты «Специалист по информационным ресурсам» и «Руководитель разработки программного обеспечения». Они вступают в силу с 1 марта 2023 г., действуя до 1 марта 2029 г..

Профстандарт для руководителя разработки ПО формулировали Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, Московский центр развития профессионального образования, НИУ «Высшая школа экономики», РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГТУ «Станкин», компании «1С» и «СТМ».

Над вторым документом работали МГТУ им. Н. Э. Баумана, Мультивендорный и академический консорциум в области ИКТ, технический комитет по стандартизации «Информационные технологии» Москвы, компании «1С-мссофт.ру», «Информационные системы» и НПП «Гарант-сервис-университет»

Чем занимается специалист по инфоресурсам

В первом профстандарте указывается главная задача специалиста по инфоресурсам – создание информационных ресурсов в интернете и управление ими. Цель – распространение информации, реклама товаров и услуг, информационная поддержка бизнес-процессов организаций, повышение эффективности коммуникаций с потребителями продукции и развитие электронной коммерции.

В документы включены компетенции специалистов-техников по Web, служащих по ведению данных и специалистов по рекламе и маркетингу.

Сейчас в категории «Связь, информационные и коммуникационные технологии» на сайте Минтруда опубликовано 48 профстандартов

Первая трудовая функция, которая требует среднего профессионального образования – техническая обработка и размещение инфоресурсов. Сюда входят обработка текстовых и графических сведений, ведение баз данных и размещение информации на сайте. Такой специалист может занимать должность оператора или служащего по вводу данных, администратора или техника веб-сайтов или же веб-мастера. Работать могут выпускники программ ссузов «техник», «техник-программист», «рекламный агент».

Вторая трудовая функция называется «создание и редактирование информационных ресурсов» – сюда входят задачи, которые обычно ставят перед копирайтерами, журналистами и редакторами. Также требуется лишь среднее профессиональное образование. Среди возможных программ обучения указаны «связи с общественностью», «СМИ и информационно-библиотечное дело». Задачи: подбор информации по тематике сайта, создание материалов, редактура и корректура, ведение новостных лент и соцсетей, модерация форумов и веток с комментариями, анализ информации на соблюдение российского законодательства. Человек, выполняющий эти задачи, может занимать должность веб-райтера, рерайтера, копирайтера, веб-писателя, контент-редактора, модератора.

Третья трудовая функция – управление инфоресурсами, чем может заниматься контент-менеджер и менеджер инфоресурсов с высшим образованием. Окончить таким специалистам предлагают вузовские программы «Маркетинг и реклама», «Менеджер», «Информатика и вычислительная техника», «СМИ и информационно-библиотечное дело».

Человек отвечает за создание и редактуру контента и структуры сайта, управление информацией из разных источников, анализ аудитории, продвижение ресурса и ведение отчетности по нему.

Чем занимается руководитель разработки ПО

Цель специалиста – организация и управление процессами разработки, отладки, проверки работоспособности и модификации компьютерного программного обеспечения и управление ресурсами.

10 простых шагов: Как выйти на новые внешние рынки с помощью платформы «Мой экспорт» Бизнес

Руководить процессами разработки программного кода, технических спецификаций ПО, интеграции программных модулей, а также вести проектную и техническую документацию может человек, занимающий должность руководителя или начальника отдела разработки. Для этой руководящей должности требуется высшее образование. Если у специалиста есть диплом бакалавра, ему требуется три года отработать в сфере разработки, чтобы претендовать на этот пост. Если он окончил магистратуру – лишь год. Также рекомендуется получать дополнительное образование по профилю деятельности и в области менеджмента.

Вузовские программы, которые тут котируются: «Прикладная математика и информатика», «Информатика и вычислительная техника», «Математика и компьютерные науки».

Вторая трудовая функция – организация процессов разработки ПО. Выполнять ее может человек в рамках той же должности и с тем же уровнем образования. Задачи: управлять проектированием ПО, процессом его разработки, запросами на изменения, дефектами, конфигурациями и выпусками ПО. Сюда же входит подготовка правил, методик и регламентов для сотрудников своего отдела.

Третья функция – управление программно-техническими технологическими ресурсами и сотрудниками из отдела разработки. В число задач входит подготовка инфраструктуры для работы, управление рисками, оценка трудоемкости и сложности работ, поиск и подбор специалистов, их развитие и мотивация.

Для чего нужны профстандарты

C 1 июля 2016 г. в силу вступил федеральный закон «О внесении изменений в ТК РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Он определяет порядок применения работодателями профессиональных стандартов, в том числе государственными и муниципальными организациями, а также организациями, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию.

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться? Защита данных

Если Трудовым кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями. Для остальных работодателей применение профессиональных стандартов останется рекомендуемым.

Сейчас в категории «Связь, информационные и коммуникационные технологии» на сайте министерства опубликовано 48 профстандартов для работников этой сферы. Среди них «программист», «администратор баз данных», инженер-проектировщик в области связи», «менеджер по ИТ», «технический писатель», «архитектор ПО», «специалист по большим данным», «ИТ-директор» и другие.