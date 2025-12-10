Разделы

«Первый Бит» внедрила динамическое ценообразование для управления прибылью в белорусской розничной сети «Три цены»

ИТ-интегратор «Первый Бит» объявил об успешном завершении проекта по внедрению динамического ценообразования для белорусского ритейлера «Три цены» на платформе Imprice.

Пилотный проект реализован в сжатые сроки: он был запущен в феврале и завершился уже в сентябре 2025 г. Его результатом стал рост валовой прибыли по пилотной группе магазинов на 10% при целевом показателе в 5%, с сохранением положительной динамики среднего чека.

«Мы получили прозрачную, управляемую систему ценообразования, которая усиливает экспертизу команды интеллектуальными алгоритмами и позволяет находить возможности для роста. Позитивные результаты пилота стали отправной точкой к полному внедрению, и на сегодняшний день идет поэтапное масштабирование динамического ценообразования на все торговые точки сети», — сказала руководитель розничного продукта компании «Три цены» Татьяна Киселёва.

«Три цены» — международный ритейлер с обширной сетью магазинов в 144 городах Белоруссии и России. Компания активно развивается: с одной стороны — расширяет географию присутствия, с другой — усиливает позиции в уже освоенных регионах. Для решения стратегических задач бизнеса требовалось решение, которое позволит гибко управлять ценами на многотысячном ассортименте и наращивать прибыль даже в условиях высокой конкуренции и регулирования.

К моменту запуска проекта в компании существовала своя эффективная система ценообразования, но команда понимала: для перехода на новый уровень требуется более тонкая, адаптивная работа с ценой, основанная на анализе реального спроса и рыночной динамики. Это стало отправной точкой для внедрения динамического ценообразования.

Уникальность проекта заключалась в адаптации динамического ценообразования под требования законодательства Республики Беларусь.

В рамках проекта эксперты «Первого Бита» внедрили автоматическую интеллектуальную кластеризацию ассортимента на основе реального спроса и товарных связей, индивидуальные стратегии оптимизации с помощью ML-алгоритмов для каждой группы товаров, а также механизм автоматического исключения регулируемых товаров из алгоритмов ценообразования.

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

Бизнес

Помимо основных механик, на этапе реализации особое внимание было уделено операционной составляющей. Так, был создан регламент двойной проверки рекомендаций системы, чтобы избежать операционных сбоев и дать команде уверенность в каждом ценнике, а также обеспечена бесшовная интеграция в процессы мерчандайзинга.

Как отметил руководитель проекта со стороны «Первого Бита», главной сложностью стала тонкая адаптация подхода к специфике белорусского рынка и встраивание нового процесса в живые бизнес-реалии.

«Вместо внедрения типового решения мы встроили новый подход в существующие процессы, обеспечив стабильность и надежность системы. Разработанная механика автоматического исключения регулируемых товаров позволила сохранить эффективность по остальному ассортименту», — сказала руководитель отдела продаж компании «Первый Бит» Юлия Байдакова.

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами
Телеком

Эксперимент длился два месяца, с июля по сентябрь 2025 г. Целевым показателем для пилотного проекта был выбран рост валовой прибыли по 20 пилотным магазинам на 5%.

Результаты превзошли ожидания в два раза — прибыль по участвующим торговым точкам увеличилась на 10%. При этом сохранилась положительная динамика среднего чека — алгоритмы динамического ценообразования находили оптимальный баланс спроса и маржинальности.

