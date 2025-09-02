Разделы

Байдакова Юлия


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 «Первый Бит» и Imprice внедрили ИИ-ценообразование в крупнейшую дальневосточную аптечную сеть 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Байдакова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Imprice - Импрайс 5 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 874 1
Амурфармация 3 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 224 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12697 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16505 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12711 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5621 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - ЖНВЛП - Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ЖНВЛС - Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства 9 1
Гребенников Николай 32 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 221 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2871 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 218 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25408 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4661 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

