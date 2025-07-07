«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка планшетов в России на 8% в первом полугодии 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка планшетов в России в первом полугодии на 8% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Всего в России было продано 1,5 млн устройств на общую сумму 28,3 млрд руб. При этом в количественном выражении рынок вырос на 4%, а средняя цена снизилась 3%, до 19,4 тыс. руб, что обусловлено более широким присутствием моделей в доступном сегменте и высокой конкуренцией среди брендов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Наибольшей популярностью у российских покупателей в первом полугодии пользуются планшеты Huawei, на долю которых приходится 14% в количественном выражении от всех проданных устройств.

Samsung занимает 12% рынка в количественном выражении. Особенно востребованы модели из серий Galaxy Tab A и Tab S.

Заметную долю занимают также небрендированные устройства — 11%. Они востребованы благодаря минимальной цене и простому функционалу, что делает их популярными для базовых задач: просмотра видео, чтения и онлайн-занятий.

Замыкает топ Redmi с долей 11%.

С точки зрения выручки распределение немного отличается. Так, Huawei и Apple делят лидерство с долей по 17% каждый. Samsung с результатом 16% остается одним из сильнейших игроков. На Redmi приходится 10% оборота.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Зарайский: «Рынок планшетов в России стабильно развивается — все больше покупателей выбирают эти устройства как универсальное решение для дома, учебы, работы и отдыха. Мы фиксируем рост интереса как к бюджетным моделям, так и к устройствам среднего сегмента с расширенными возможностями. Лидирующие позиции занимают бренды, которые предлагают сбалансированные характеристики, доступность и сильную экосистему. «М.Видео-Эльдорадо» как главный эксперт по технике планирует и дальше расширять ассортимент, поддерживать запуск новинок и предлагать клиентам лучшие условия выбора».