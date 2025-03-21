«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж климатической техники на рынке России на 46% в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж климатической техники на рынке России в 2024 г. Спрос на нее в 2024 г. вырос на 46% в денежном выражении и достиг 53 млрд рублей по сравнению с 2023 г. В количественном выражении рынок вырос на 15%, составив 5,6 млн штук. Средняя стоимость климатических устройств составила 9,4 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Старший менеджер категории «Климат» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Максим Метнер: «Российский рынок кондиционеров и обогревателей в 2024 г. показал значительный рост как в количестве, так и в денежном выражении. Потребители активно переходят на энергоэффективные и «умные» модели кондиционеров и обогревателей. Мы видим устойчивую тенденцию на покупку устройств с расширенным функционалом и повышенным комфортом эксплуатации. Особое внимание покупатели уделяют инверторным кондиционерам, мобильным и портативным решениям, а также климатическим комплексам с функцией очистки воздуха. Мы ожидаем, что в ближайшие годы интерес к инновациям и энергоэффективности будет усиливаться, и планируем расширять ассортимент современной климатической техники».

По данным Группы «М.Видео-Эльдорадо», пик спроса на кондиционеры пришелся на июнь 2024 г. в связи с началом жаркого сезона и подготовкой покупателей к летнему периоду. Наибольший спрос на кондиционеры наблюдался в городах: Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань и Волгоград.

Что касается обогревателей, то сезонный пик интереса к обогревателям пришелся на январь 2024 г. — период наиболее низких температур и усиленного спроса на устройства для дополнительного отопления. Лидерами по спросу на обогреватели стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск и Челябинск.

Наибольшую долю в количестве проданных устройств заняли собственные торговые марки отечественных ритейлеров с долей 17%. Второе место по количеству занял бренд Ballu, доля которого составила 13%. На третьем месте находятся устройства малоизвестных брендов, которые заняли 8% рынка.

Четвертую строчку по количеству продаж занял бренд Electrolux (4%). Замыкает пятерку по количественным продажам бренд Resanta (3%).

В денежном выражении рейтинг лидеров на российском рынке климатической техники имеет свои особенности. Первое место также занимает категория собственных торговых марок ритейлеров с долей 12%. На втором и третьем местах по выручке расположились бренды Ballu и Haier с одинаковой долей в 10%. Четвертое место по выручке занял Electrolux с долей 6%. На пятом месте по выручке находится бренд TCL, который занял 5% рынка.