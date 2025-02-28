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«Эвотор» поддержал продажу ювелирных изделий по новым правилам

ИТ-компания «Эвотор» представила сервис облачного транспортного модуля для ювелирных магазинов от разработчика «ТУ Софт». Об этом CNews сообщили представители «Эвотор».

С 1 марта 2025 г. продажи ювелирных изделий должны осуществляться через транспортный модуль (ТМ) государственной интегрированной информационной системы контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Однако ГИИС ДМДК не поддерживает операционную систему Android, и кассы на этой ОС не могут напрямую работать с ТМ.

Для ювелирной розницы «Эвотор» совместно с «ТУ Софт» запустил сервис облачного транспортного модуля. Приложение «Маркировка ювелирных изделий» устанавливается в комплекте с товароучетной программой «Управление ассортиментом». Оно закрывает все законодательные требования к продаже маркированных ювелирных изделий, а также упрощает работу с товарной базой (создавать и редактировать товары, печатать ценники, передавать данные в «», следить за продажами и др.)

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Цифровизация

«ТУ Софт» обеспечивает поддержание работоспособности облачных транспортных модулей, а также помогает с установкой и настройкой. Решение подходит как предпринимателям с одним магазином, так и ювелирным сетям.

«Эвотор ― один из крупнейших кассовых производителей, смарт-терминалы которого активно используются в ювелирной торговле. Наше решение позволит предпринимателям без затрат на замену оборудования и ИТ-поддержку выполнить все новые требования и работать в соответствие с законом», ― сказал Максим Белый, ведущий менеджер по фокусным продуктам «ТУ Софт».

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