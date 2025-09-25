Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Дальневосточная сеть «Зеленый Остров» масштабирует динамическое ценообразование Imprice после роста валовой прибыли в пилотном проекте более чем на 20%

Приморская DIY-сеть «Зеленый Остров» завершила пилотный проект по внедрению динамического ценообразования на базе платформы Imprice и перешла к масштабированию технологии на все магазины сети. За два месяца система помогла автоматизировать ценообразование нескольких десятков тысяч SKU и привела к росту валовой прибыли в тестовых магазинах на 20-28%. Об этом CNews сообщили представители Imprice.

«Зеленый Остров» — дальневосточная сеть, специализирующаяся на товарах для дома и дачи. На сегодняшний день компания объединяет под своим брендом два интернет-магазина и 12 торговых точек в крупных городах региона.

До проекта система ценообразования «Зеленого Острова» работала на ключевых SKU, но не позволяла держать в фокусе весь многотысячный ассортимент. Команда понимала, что огромная доля потенциала скрыта в так называемом «длинном хвосте», и для дальнейшего роста необходимо ломать старую парадигму, в которой категорийный менеджер контролирует лишь часть товаров. Внедрение динамического ценообразования стало логичным шагом к выстраиванию системного управления ценами.

В рамках пилота Imprice внедрил целый ряд механик, среди которых — интеллектуальное ценообразование с разбивкой по классам товаров, автоматическая корректировка цен под конкурентов для KVI-товаров, ценообразование «линеек», расчет себестоимости и другие. Также была реализована интеллектуальная очередь переоценок, чтобы не перегружать персонал и фокусироваться на позициях с максимальным потенциалом роста.

По итогам двухмесячного тестирования в экспериментальных магазинах — флагманском во Владивостоке и точке в Большом Камне — валовая прибыль выросла на 20,3% и 28,44% соответственно по сравнению с контрольными магазинами. Как и прогнозировалось на старте, основной объем роста валовой прибыли обеспечили Back Basket и Long tail товары.

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе
Цифровизация

Сегодня идет поэтапное масштабирование системы на всю сеть. В подключенных магазинах 90–95% цен уже формируются автоматически — остальные остаются под контролем экспертов. Процесс требует доработки внутренних систем и оптимизации процессов, но финансовый эффект от динамического ценообразования уже подтвержден.

«Imprice решает нашу задачу, и мы видим финансовый результат от работы алгоритмов. Главное — правильно настроить систему и процессы. Да, на старте мы ожидали, что система упростит нам жизнь, но, чтобы к этому прийти, предстоит проделать еще немало работы. Тем не менее, мы уверены — при масштабировании на всю сеть добьемся устойчивого роста», — сказала Ольга Малышева, представитель сети «Зеленый Остров».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

В России создаются автоматизированные постаматы, принимающие посылки, доставляемые БПЛА

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Обычных камер мало. За российскими автомобилистами будут следить с помощью БПЛА

CNews — 25 лет лидерства

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще