Торговая сеть «Айгуль» внедрила систему динамического ценообразования Imprice

Торговая сеть «Айгуль»завершила пилотный проект по внедрению системы динамического ценообразования Imprice и перешла к масштабированию новой технологии расчета цен на все магазины сети. Об этом CNews сообщили представители Imprice.

«Айгуль» – ритейлерская сеть на рынке Якутии. В последние годы рынок региона переживает серьезные изменения, поскольку в города выходят федеральные торговые сети. Для локального игрока это означает рост ценовой конкуренции и необходимость более тонкой работы с ассортиментом.

Перед руководством «Айгуль» стояла задача сохранить динамику трафика и при этом повысить эффективность ценообразования. Существующая система, выстроенная годами, работала успешно, но для дальнейшего роста требовался более гибкий инструмент ценообразования.

В 2024 г. было принято решение провести пилотный проект и на нескольких магазинах проверить влияние динамического ценообразования на показатели по валовому доходу и выручке. Выбор пал на платформу Imprice благодаря ее опыту работы с продовольственным ритейлом и возможностям адаптации алгоритмов к локальной специфике.

В рамках пилотного проекта команда Imprice реализовала целый ряд механик, среди которых кластеризация ассортимента (KVI, BackBasket, Longtail), автокоррекция под конкурентов, поиск оптимальных цен с помощью ML-алгоритмов на базе ценовых экспериментов и исследования спроса и многие другие.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
Цифровизация

По результатам проведенного пилота тестовые магазины показали средний рост по валовой прибыли на 10% и выручки на 9%. Полученные результаты стали отправной точкой к масштабированию системы Imprice на всю сеть. На сегодняшний день идет поэтапное подключение магазинов и расширение ассортимента в ценообразовании.

«Динамическое ценообразование — это не просто очередной тренд, а важный шаг для современной розницы, особенно в условиях конкуренции с федеральными сетями. Совместный пилотный проект с Imprice подтвердил, что такой подход действительно работает: мы видим упрощение процессов и укрепление наших позиций на рынке» – сказала Флида Габбасова, владелец сети «Айгуль».

