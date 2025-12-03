Разделы

На Wildberries открылся раздел с товарами из Индии

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила на платформе Wildberries отдельный раздел с товарами из Индии. Теперь миллионы покупателей могут найти продукцию «Сделано в Индии» благодаря специальному разделу в каталоге, в котором объединены товары индийского происхождения от российских поставщиков. Об этом CNews сообщили представители РВБ/

В специальном разделе «Сделано в Индии» объединено около 1 млн товаров индийского происхождения, размещенных российскими поставщиками. По итогам 11 месяцев 2025 г. рост продаж товаров из Индии составил порядка 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Товары, произведенные в Индии, занимают стабильную долю на платформе и растут сопоставимо с общим рынком.

Wildberries продолжает расширять ассортимент товаров, предоставляя покупателям возможность выбирать качественные товары со всего мира.

В 2025 г. на платформе Wildberries уже запущены два раздела с товарами локальных производителей — «Сделано в Беларуси» и «Сделано в Узбекистане» — с целью поддержки продукции местных поставщиков и ее экспорта на зарубежные рынки. «Сделано в Индии» станет третьим разделом в каталоге локальных товаров.

