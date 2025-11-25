Bloody представил 5 новых моделей корпусов для ПК формата Mini-Tower и Midi-Tower

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, продолжает расширять ассортимент решений для создания персонального игрового ПК и представляет сразу пять новых моделей корпусов формата Mini-Tower и Midi-Tower. Новинки серии CC сочетают в себе современный дизайн, продуманную конструкцию и широкие возможности для кастомной сборки, что позволит оптимизировать систему под любые задачи — от компактного домашнего ПК до производительной игровой станции.

Главным элементом дизайна каждой модели стала панель из закаленного стекла, которая открывает обзор на внутренние компоненты и создает эффектный внешний вид. Прочная конструкция с толщиной стенок от 0,45 мм до 0,7 мм обеспечивает долговечность и устойчивость корпуса.

Корпус Bloody CC-121. Модель формата Mini-Tower совместима с материнскими платами mATX и mini-ITX. Внутри предусмотрено два отсека 2,5, один отсек 3,5 и пять слотов расширения. Корпус вмещает видеокарты длиной до 325 мм, блоки питания длиной до 160 мм и процессорные кулеры высотой до 155 мм. Габариты составляют 275x323x333 мм, вес — 3,37 кг. На фронтальной панели расположены порты USB 2.0, USB 3.0 и современный USB 3.1 Type-C. Конструкция позволяет установить до семи вентиляторов и систему жидкостного охлаждения с радиатором 240 мм. Модель представлена в черном и белом цветах.

Корпус Bloody CC-122. Модель Midi-Tower поддерживает полноразмерные платы ATX, а также mATX и mini-ITX. Внутреннее пространство включает два отсека 2,5, один отсек 3,5 и семь слотов расширения. Максимальная длина видеокарты — 380 мм, блока питания — 200 мм, высота кулера процессора — 165 мм. Корпус отличается усиленной конструкцией с толщиной стенки 0,7 мм при габаритах 285x400x420 мм и весе 5,6 кг. На фронтальной панели есть порты USB 2.0, USB 3.0 и USB 3.1 Type-C. Возможна установка до десяти вентиляторов и СЖО с радиаторами 240 или 360 мм.

Корпус Bloody CC-123 / CC-124. Компактные модели Mini-Tower предназначены для плат mATX и mini-ITX. Каждая из них имеет по одному отсеку 2,5 и 3,5, а также четыре слота расширения. Максимальная длина видеокарты — 280 мм, блока питания — 160 мм, высота кулера процессора — 165 мм. Габариты корпусов — 195x395x295 мм, вес — 2,85 кг. Фронтальная панель оснащена двумя портами USB 2.0 и одним USB 3.0. Доступна установка восьми вентиляторов и системы жидкостного охлаждения 240 мм. У модели CC-123 передняя стенка выполнена из стекла, а у CC-124 из металлической сетки.

Корпус Bloody CC-125. Самая компактная модель линейки в форм-факторе Mini-Tower совместима с mATX и mini-ITX платами. Внутри расположены один отсек 2,5, один отсек 3,5 и четыре слота расширения. Корпус принимает видеокарты длиной до 280 мм, блоки питания длиной до 140 мм и кулеры высотой до 165 мм. Габариты — 195x395x295 мм, вес — 2,7 кг. На фронтальной панели размещены два порта USB 2.0 и один USB 3.0. Конструкция предусматривает установку до пяти вентиляторов и СЖО 240 мм. Модель представлена в двух расцветках: черной и белой.

Все новые корпуса Bloody серии CC поставляются без предустановленных вентиляторов, что предоставляет полную свободу выбора компонентов системы охлаждения под свои нужды. Благодаря разнообразию моделей геймеры могут выбрать оптимальное решение для создания сбалансированной и стильной системы.

Новинки доступны для заказа в Merlion.